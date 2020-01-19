Народный артист Фахраддин Керимов: Трагедия 20 Января - наша боль

19 января 2020 15:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Трагедия 20 Января - наша боль, с которой мы живем. Память о трагедии будет вечно жить в сердце нашего народа, сказал Trend художественный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, народный артист Азербайджана Фахраддин Керимов.

"Этот день мы запомнили навсегда. В январе 1990 года азербайджанский народ встал на борьбу за свою свободу, и сегодня мы живем в независимом Азербайджане, стабильной и процветающей стране", - отметил Керимов.

Народный артист подчеркнул, что в Азербайджане глубоко чтят память жертв трагедии 20 Января.

"Проводятся многочисленные мероприятия, посвященные трагедии 20 Января. Деятели культуры - композиторы, писатели, поэты, художники посвящали и посвящают свои произведения трагедии 20 Января. Мы должны воспитывать детей с чувством патриотизма, гордости за свою страну, за доблестных сынов и дочерей Родины, которые самоотверженно отдали свои жизни во имя независимости и свободы Азербайджана", - сказал известный дирижер.

Напомним, что ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.

День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали собственными жизнями и возвысились до вершины шехидства.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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