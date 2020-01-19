МИД Азербайджана: Заказчики и исполнители событий 20 января должны быть наказаны

БАКУ /Trend/ - В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства СССР в Баку и Сумгайыт, а также в другие города Азербайджана были введены части советской армии численностью 26 000 человек для осуществления операции под названием "Удар". В результате военного вторжения были убиты 147 гражданских лиц, 744 были тяжело ранены. Это событие вошло в историю современного Азербайджана под названием "Черный Январь".

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, распространенном в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января.

В заявлении отмечается, что 19 января 1990 года председатель Верховного Совета СССР М. Горбачев, грубо нарушив статью 119 Конституции СССР и статью 71 Конституции Азербайджанской ССР, подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в Баку с 20 января. Однако, чтобы население не знало об этом, спецподразделение Комитета государственной безопасности СССР "Альфа" взорвало энергоблок азербайджанского телевидения, соответственно отключив телевещание в стране. Таким образом, войска вошли в город, не ведущий о введении чрезвычайного положения, и безжалостно уничтожили мирных жителей.

"В преддверии этих трагических событий необоснованные территориальные претензии Армении к Азербайджану в конце 1980-х годов, агрессивная сепаратистская деятельность армянских шовинистов в Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджана и безразличие советского руководства к этой незаконной деятельности, а также насильственная депортация сотен тысяч азербайджанцев из Армении, способствовали усилению в стране движения против советской власти. Советская армия, введенная в страну с целью предотвратить общенациональное движение и сломать волю азербайджанского народа к независимости, совершила беспрецедентную расправу над мирным населением, полностью нарушив нормы международного права, Конституции СССР и Азербайджанской ССР.

Сразу же после этих трагических событий Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев провел пресс-конференцию в Постоянном представительстве Азербайджана в Москве, на которой резко осудил совершенные злодеяния, назвав это террором, совершенным против мирных людей, и актом против закона, демократии и гуманизма. Там же он потребовал дать политическую оценку данным событиям и наказать виновных в резне азербайджанского народа. После возвращения к политической власти в Азербайджане Общенационального лидера Гейдара Алиева трагедия 20 января получила политико-правовую оценку на государственном уровне. На специальном заседании парламента (Милли Меджлиса) Азербайджана в феврале 1994 года событие 20 января 1990 года, в ходе которого были жестоко убиты невинные люди, было расценено как военная агрессия и преступление. В результате продолжающихся обсуждений в парламенте в марте 1994 года было принято постановление "О трагических событиях, совершенных в Баку 20 января 1990 года"", - говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что с целью правильного осознания и анализа реалий нашей истории необходимо достоверно оценить события, приведшие к трагедии 20 января. В основе всех бед стоят необоснованные территориальные притязания армян, которые в массовом порядке были переселены в регион, в особенности на исторические территории Азербайджана, в начале 19-го века

"С начала 20-го века азербайджанский народ подвергался насильственной и дискриминационной политике армянских националистов, становился жертвой беспрецедентных массовых убийств. С конца 1980-х годов с началом распада СССР Армения начала осуществлять все более откровенную агрессивную политику против Азербайджана, что впоследствии привело к военной оккупации Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих районов Азербайджана. Наряду с азербайджанцами, насильственно изгнанными из мест своего постоянного проживания в Армении, сотни тысяч азербайджанцев, исторически проживающих на оккупированных ныне территориях, также стали жертвами этнической чистки. В оправдание своих территориальных притязаний к Азербайджану армянские экстремисты еще в 1988 году инициировали провокацию в городе Сумгайыт, главным инициатором и организатором которой по материалам Генеральной прокуратуры СССР был этнический армянин Эдуард Григорян, приговоренный к 12 годам лишения свободы. Впоследствии он был переведен для отбывания наказания в Армению, где поспешно был освобожден, что также является показательным фактом, разоблачающим истинных виновников этих событий.

Кровавые события 20 января, совершенные 30 лет назад, требуют политической и правовой оценки международного сообщества. В результате этой жестокой трагедии были грубо нарушены Всеобщая декларация прав человека ООН, Международный пакт о гражданских и политических правах и другие международно-правовые документы. По своей сути и масштабу это событие стало одним из серьезных преступлений 20 века. Бывшее советское руководство несет непосредственную ответственность за это преступление. Согласно международному праву, события 20 января должны быть охарактеризованы в качестве преступления против человечества, а его инициаторы и исполнители должны понести наказание", - говорится в заявлении.

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