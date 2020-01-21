Очередное заявление Конгресса США в связи с трагедией 20 Января

21 января 2020 09:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сопредседатель рабочей группы по Азербайджану в Конгрессе США, демократ, представляющий штат Теннесси в Палате представителей, Стив Коэн выступил с заявлением в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января, сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в США.

В заявлении затрагивается одно из самых трагических событий в истории Азербайджана, когда 20 января 1990 года в результате беспощадных действий введенных в Баку советских войск погибли 147 гражданских лиц, в том числе женщины и дети, были ранены 744 человека.

Член Конгресса, ссылаясь на отчет Human Rights Watch "Кровавый Январь в Азербайджане", подчеркнул, что в ходе этого нападения на Баку имели место также такие факты, как нападения на медицинский персонал, машины скорой помощи и даже больницы. В отчете отмечается, что эти события были предупреждением советского режима национальному движению не только в Азербайджане, но и в других советских республиках.

В заявлении также подчеркивается, что США - одна из первых стран, признавших независимость Азербайджана. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 28 февраля 1992 года.

Конгрессмен отметил, что США и Азербайджан являются стратегическими союзниками и имеют общие интересы на глобальном и региональном уровнях.

Стив Коэн, еще раз выразив почтение памяти шехидов, пожертвовавших своими жизнями ради независимости Родины, призвал своих коллег почтить этот трагический день Азербайджана.

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