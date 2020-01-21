Политизация народного траура — излюбленный прием радикальной оппозиции - Айдын Гулиев

21 января 2020 20:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Политизация дней общенационального траура и праздников становится традицией радикальной оппозиции Азербайджана. Доказательством этого являются действия Али Керимли и группы его сторонников в Аллее Шехидов в день годовщины трагедии 20 Января.

Об этом во вторник сказал Trend главный редактор газеты Bakı xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, все адекватные и объективно настроенные люди понимают, что для безопасного проведения церемоний на фоне плотного потока большого количества людей соответствующие органы обязаны принимать надлежащие меры.

"Без сомнений, при отсутствии регулирования траурных церемоний и праздничных мероприятий со стороны соответствующих структур неприятности неизбежны. Недопустимо лицемерно называть меры безопасности полиции ограничительными действиями в отношении представителей политических организаций.

В который раз представители т.н. "Национального совета" пытаются использовать в своих политических целях массовое шествие в день общенационального траура. Видимо не стала им уроком однозначно негативная реакция общества, продемонстрированная годом раньше, когда в начале 2019 года радикалы попытались играть чувствами людей. Общество всегда осуждало попытки политизировать траурные церемонии и праздничные мероприятия", - сказал Айдын Гулиев.

Он подчеркнул, что политизация церемоний общенационального траура в очередной раз доказывает, что партии т.н. "Национального совета" не ставят ни во что общественное мнение.

"Этим людям не важно, что думает народ, главное следовать планам определенных сил. Попытки политизации дней общенационального траура демонстрируют насколько велика пропасть между радикалами и народом, насколько разные у них позиции.

Несомненно, радикалы прибегают к таким методам из-за того, что их тактика маскировки отсутствия социальной базы путем имитации различных акций в местах скопления людей, терпит крах. И на этот раз они пытались выдать массовое шествие людей за свою "социальную базу". Однако народ прекрасно знает истинную сущность радикалов и на их уловки не попадается. Все знают, что эти любители политизировать дни общенационального траура - люди власть которых была свергнута народом за бездарное управление и не имеющие в активе ни единой политической победы на протяжении 27 лет", - добавил Айдын Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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