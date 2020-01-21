«Самоубийство» Кутояна или всплеск терроризма в Армении

БАКУ /Trend/ - Смерть или «самоубийство» бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, является очередным свидетельством того, как нынешние власти ликвидируют и запугивают оппонентов Пашиняна.

Об этом говорится в заявлении партии «Сасна Црер»: «начиная с осени 2019 года, мафия, получившая карт-бланш, начала физически устранять обладающих важной информацией лиц, оказавшихся по разным причинам вне их контроля».

Смерть Кутояна, молодого и перспективного выдвиженца «карабахского клана» является наглядным свидетельством, разгула терроризма и роста политического насилия в Армении. Известно, что Кутоян с 2011 до 2016 года был помощником президента Сержа Саргсяна, а с 2016 по 2018 год - директором СНБ, куда был назначен по рекомендации последнего. В команде Саргсяна, Кутоян "курировал" внутриполитические вопросы и слишком многое знал об оппонентах «карабахского клана». Его имя фигурировало в связи с процессом вывоза и уничтожения секретных документов из резиденции президента Саргсяна за несколько дней до прихода к власти Пашиняна. Будучи главой спецслужбы во время событий апреля-мая 2018 года, Кутоян хорошо знал, какие силы вершили судьбу "бархатной революции" в Армении, и как, в реальности, происходил процесс передачи власти Пашиняну. Более того, он имел непосредственное отношение к уничтожению документов, могущих скомпрометировать Саргсяна, знал военные тайны, о причинах поражения в апрельской войне 2016 года, имел «компроматы» на пашиняновскую команду и т.п. Пашинян снял Кутояна с поста директора СНБ сразу же по приходу к власти. Экс-глава армянской спецслужбы, не теряя времени, эмигрировал в США, где якобы учился в Кембридже. В декабре 2019 года Кутоян неожиданно вернулся в Армению, заявив, что намерен примкнуть к оппозиции. Трудно ответить на вопрос, азам какой науки мог учиться в США человек, почти три года возглавлявший спецслужбу страны. Однако, очевидно, что смерть Кутояна в определенной степени связана с этим необъяснимым периодом его биографии. Представители следствия заявляют, что Кутоян умер в результате самоубийства - огнестрельного ранения в висок. По неофициальным данным, он скончался от трех огнестрельных ранений в грудь и контрольного выстрела в голову. Смерть бывшего директора СНБ укладываются в определенную закономерность череды убийств-самоубийств должностных лиц в Армении.

Так, в сентябре 2019 года в своем доме в селе Бжни Котайкской области с пулей в голове был найден мертвым бывший начальник полиции Армении Айк Арутюнян, а бывший глава полиции Еревана Ашот Карапетян погиб при взрыве в частной пивоварне в Пятигорске. Но, здесь стоит проанализировать, в какой атмосфере произошло убийство-самоубийство Кутояна и других высокопоставленных деятелей Армении.

В стране наблюдается кризис, вызванный экономическими и политическими ошибками правящих кругов и, в первую очередь, допущенными самим Пашиняном. В ближайшие месяцы из пашиняновской фракции «Мой шаг» ожидается уход порядка 20 депутатов. Принадлежащие семье Пашиняна СМИ часто публикуют статьи, в которых обвиняют другого оппозиционера, бывшего после Кутояна руководителем СНБ Ванецяна, будто он готовил в стране переворот. Есть предположения, что к новому оппозиционному блоку Ванецяна присоеденится бизнесмен Царукян, обладающий крупными финансовыми ресурсами, парламентской фракцией и политической партией. Пашинян в ответ наложил арест на счета принадлежащих Царукяну более чем 50 бизнес-единиц. Несмотря на это, против Пашиняна активизируются также члены Республиканской партии, «карабахский клан», сторонники Кочаряна и дашнаки. На фоне всего этого недовольство правлением Пашиняна проявляют также различные социальные слои населения. Внутриполитическая ситуация в Армении накаляется и побуждает Пашиняна запугивать оппозицию и создавать в стране атмосферу страха. От угроз типа «уложим на асфальт и размажем по стенкам» премьер в прямом смысле слова перешел к делу. Убийства его оппонентов, являются, в том числе, предупреждением Ванецяну и стоящим за ним оппозиционным силам. По сообщениям армянских СМИ, Пашинян даже не выразил официально соболезнование родным Кутояна. На панихиде по 39-летнему экс-директору СНБ присутствовали бывший президент Армении Саргсян, экс-глава полиции Гаспарян, председатель Конституционного суда Товмасян, экс-глава СНБ Ванецян, представители и сторонники Республиканской партии.

История современной Армении говорит о том, что рост терроризма бывает напрямую связан с намерениями сменить внешнеполитические ориентиры страны. На фоне военного конфликта с Азербайджаном и общего кризиса правления Пашиняна год крысы не обещает «многострадальным» соседям ничего хорошего.

Руководитель Экспертного совета

Baku Network

Доктор философии Эльхан Алескеров

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