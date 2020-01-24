Азербайджан уделяет огромное внимание вопросам экологии и защите окружающей среды - политолог

БАКУ/Trend/ - Азербайджан уделяет огромное внимание вопросам экологии и защите окружающей среды.

Об этом сказал Trend директор филиала Финансового университета при Правительстве РФ Павел Клачков.

Политолог отметил, участие Азербайджана в столь значимом Всемирном экономическом форуме весьма важно и необходимо.

По его словам, на панельном заседании, в котором так же принимали участие президент Монголии, руководитель Международного финансового центра и руководство банка ВТБ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев озвучил целый ряд важнейших тезисов и тем, которые были связаны с внутренней ситуацией в Азербайджане, с положением страны в мире, с вопросами безопасности в регионе, а также с глобальными вопросами экологии:

«В рамках форума Ильхам Алиев встречался также с грузинским премьер-министром Георгием Гахария. Они говорили о реализации транспортно энергетических проектов. Это создает достойный имидж Баку как надежного партнера в глазах любого участника мирового рынка и свидетельствует о том, что на Азербайджан можно полагаться. Это так же говорит о том, что Азербайджан, как в экономическом, так и в политическом смыслах успешно развивающаяся страна».

Помимо этого, Азербайджан уделяет огромное внимание вопросам экологии и защите окружающей среды. Ведь недаром, одной из основных тем 50-го Всемирного экономического форума в Давосе стала экологическая ситуация в мире и климатические изменения, которые приводят к глобальному потеплению.

Эксперт считает, что Азербайджан вносит неоценимый вклад в борьбу с климатическими изменениями. Также, по его словам, Азербайджан опережает многие страны по сокращению выбросов углерода в атмосферу.

«Участие Ильхама Алиева на Форуме повысит экономическую конкурентоспособность и улучшит имидж страны, так как многие ознакомились со статьей Ильхама Алиева, которая была размещена на официальном сайте Всемирного экономического форума. Как отмечено в статье, "Азербайджан, постоянно сохраняя экологический баланс, то есть, защищая окружающую среду, стремится к социально-экономическому развитию своих граждан".

По словам П. Клачкова, участие президента обеспечивает и участие всей страны в дальнейшем развитии мировой экономики.

«Я бы сказал, что это неразрывная комбинация экономических, политических и экологических проектов. И это очень верное направление Азербайджана по решению многих вопросов, связанных с участием страны в различных международных проектах. Эти факторы как раз и открывают Азербайджанской Республике двери в будущее и это будущее будет благополучным и успешным», - подытожил эксперт.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

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