Члены миссии ПАСЕ встретились с представителями парламентских партий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Находящиеся с визитом в Баку члены специального комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), созданного для наблюдения за предстоящими парламентскими выборами в Азербайджане, встретились с представителями парламентских политических партий, сообщает в пятницу Trend.

Представитель правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Севиндж Фаталиева проинформировала о принципах деятельности политических партий, представленных в парламенте, ситуации в стране в сфере прав человека. Она оценила проведение внеочередных парламентских выборов как продолжение реформ, осуществляемых в Азербайджане. Было отмечено, что пребывание сегодня в стране данной миссии является одним из показателей прозрачности и демократичности избирательного процесса в Азербайджане.

Члены спецкомитета ПАСЕ – Альфред Хеер (Швейцария), Равио Там (Эстония), Георгиос Картугкалос (Греция) отметили в ходе встречи, что находятся в Азербайджане для оценки избирательной кампании и политической ситуации накануне парламентских выборов.

Во встрече участвовали председатель Партии великого созидания Фазиль Мустафа, председатель партии Национального движения возрождения Фарадж Гулиев, председатель Партии демократических реформ Асим Моллазаде, председатель партии «Вахдат» Таир Керимли и председатель партии Народного фронта целостного Азербайджана Гудрат Гасангулиев.

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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