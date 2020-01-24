Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании Equinor (ФОТО) (версия 2)

24 января 2020 17:08 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 14:23)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании Equinor Эльдаром Сетре, сообщает в пятницу Trend.

На встрече обсуждался проект месторождения «Карабах». Отметив, что компания Equinor присутствует в Азербайджане с 1994 года, глава государства подчеркнул, что придает очень большое значение ее деятельности в нашей стране.

В ходе беседы состоялся также обмен мнениями о проектах по альтернативным источникам энергии.

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  • Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании Equinor (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании Equinor (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании Equinor (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании Equinor (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании Equinor (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании Equinor (ФОТО) (версия 2)
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