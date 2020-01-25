Баку проявил себя как надежный партнер по крупнейшим инвестиционным проектам - грузинский эксперт

БАКУ /Trend/ - Участие Азербайджана в ВЭФ в Давосе способствует привлечению иностранных инвестиций в приоритетные сферы азербайджанской экономики.

Об этом сказал Trend известный грузинский историк, профессор Сухумского государственного университета, президент Кавказского международного центра исследований истории и геополитики Гурам Мархулия.

По мнению политолога, Давосский форум - это дань традициям и одновременно, форум приспособлен к процессам, складывающимся в мире экономики и глобализации десятилетиями:

«В первую очередь хочу отметить, что не случайно Давосский форум называют зеркалом глобализации. Потому, что все процессы, которые находятся на мировой повестке дня как экономического, так и геополитического характера, долгие годы находили свое отражение на полях Давосского форума».

Эксперт считает, что участие Азербайджана в Форуме связано в первую очередь с желанием привлечь иностранных инвесторов:

«Если рассматривать Давосский форум именно с точки зрения приоритетов Азербайджана, то это конечно же желание привлечь в страну прямые иностранные инвестиции и особенно в высокотехнологичные, приоритетные сферы азербайджанской экономики.

Сегодняшний инвестиционный потенциал Азербайджана обладает достаточными источниками для внутренних инвестиций, в том числе, солидными золотовалютными резервами. В Азербайджане, по всем компонентам расширенного воспроизводства экономики, существует достаточно серьезный потенциал. И с точки зрения наращивания приоритетных внутренних инвестиций особых проблем в азербайджанской экономике не существует. Что касается именно импорта технологий, сегодня имеются целый ряд отраслей, где Азербайджан в этом нуждается. И на мой взгляд переговоры главы Азербайджана в первую очередь направлены на то, чтобы привлечь прямых иностранных инвесторов в высокотехнологичные сферы азербайджанской экономики путем привлечения именно импорта технологий.

Неслучайно во время встреч с главами транснациональных корпораций, а также корпораций связанных с банковским и финансовым сектором экономики, Ильхам Алиев неоднократно делал упор именно на тот инвестиционный климат, который сегодня сложился в Азербайджане.

Сегодня с точки зрения привлечения иностранных инвестиций можно сказать, что инвестиционный климат Азербайджана не хуже, чем для внутренних инвестиций. И это конечно же делает Азербайджан привлекательным для иностранных компаний. Но здесь я хочу отметить, что к сожалению, в целом в мировой экономике в этом плане наблюдается определенный спад, связанный с глобальными процессами. Все что сегодня происходит в США и в мировой экономике, не способствует притоку иностранных инвестиций в целом.

Азербайджану же, как неоднократно подчеркивал Ильхам Алиев, необходимы прямые инвестиции в стратегические сферы - в ненефтяной и высокотехнологичный секторы экономики».

По мнению эксперта, сегодня Азербайджан, как и остальная часть человечества, стоит на пороге совершенно новых технологических, структурных изменений как разделение мировой экономики на технологические, финансовые и валютные зоны:

«Все чаще слышны заявления ведущих государственных деятелей о том, что во взаиморасчетах необходимо переходить на местные, альтернативные доллару валюты. И эти вызовы отражаются в бизнес-среде. Этот импульс, который дает сама экономика, довольно чутко воспринимается со стороны потенциальных инвесторов. Волатильность влияет на настроение инвесторов, на их долгосрочные планы. И здесь отрадно то, что Азербайджан неизменно позиционируется как стабильная и предсказуемая страна. Если посмотреть на динамику развития последних десятилетий Азербайджанской независимости, то можно увидеть, что Баку проявил себя как надежный партнер по тем мегаинвестиционным проектам, куда вкладывались транснациональные корпорации.

Правда речь здесь идет в большей степени о нефтяном секторе, но то, что именно в нефтяном сегменте на энергетической карте мира Азербайджан проявил себя как надежный и устойчивый партнер, играет очень важную роль в отношении мира к Азербайджану и его руководству. Неслучайно, Президент Азербайджана весьма комфортно себя чувствует на полях Давосского форума, и это продолжается на протяжении многих лет».

(Автор: Гусейн Сафаров)

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