Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой брат,

Крайне потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате произошедшего в Элязыге сильного землетрясения.

Выражаю нашу готовность в оказании в этот тяжелый момент всесторонней помощи, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым и пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!", - говорится соболезновании.

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