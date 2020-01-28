Конституционный суд Азербайджана отчитался по итогам 2019 года

БАКУ /Trend/ - Под председательством Фархада Абдуллаева 28 января прошло заседание посвященное итогам деятельности Аппарата Конституционного суда Азербайджана в 2019 году.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Суда, председатель Фархад Абдуллаев довел до сведения присутствующих, что в связи с запросами, обращениями и жалобами, поступившими в прошлом году, Пленум Конституционного суда принял ряд важных решений.

Он сообщил, что за отчетный период поступило 2850 жалоб, в том числе 909 поступило в онлайн-режиме. Было отмечено, что в числе обращений и писем, поступивших через официальный сайт ведомства, зарегистрирован существенный рост.

В ходе заседания выступило руководство Аппарата, заслушаны отчеты заведующих соответствующими отделами и секторами. Также были заслушаны доклады о правовых аспектах, отраженных в запросах и обращениях, об исполнении принятых Судом решений, аналитические справки и заключения, обсуждены организационные вопросы.

Подводя итоги заседания, председатель Конституционного суда позитивно оценил проделанную в 2019 году работу. Он также дал соответствующие рекомендации для повышения эффективности деятельности ведомства и поручения в связи с предстоящими задачами.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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