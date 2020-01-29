В Азербайджане борьбу за депутатское кресло продолжают 1345 кандидатов

БАКУ/Trend/ - Борьбу в парламентских выборах, которые будут проведены в Азербайджане 9 февраля, продолжают 1345 зарегистрированных кандидатов, сообщает в среду Trend.
292 кандидата отозвали свои кандидатуры.
Для участия во внеочередных выборах в Милли Меджлис всего обратились 2431 человек.
На определенных этапах избирательного процесса часть из них отозвала свои кандидатуры.
23% кандидатов в депутаты – женщины, 77% - мужчины.
Около 300 кандидатов приостановили участие в выборах.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)
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