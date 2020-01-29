Али Ахмедов: В механизме ПАСЕ по принятию решений присутствует антиазербайджанский алгоритм

БАКУ /Trend/ - «Предвзятая позиция в отношении Азербайджана, с которой периодически выступает Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), не новость. Об этом неоднократно говорилось, и приводились причины. Однако беспочвенная критика против Азербайджана, содержащаяся в резолюции ПАСЕ № 2317, принятой вчера, о состоянии свободы СМИ в Европе и безопасности журналистов, дает основание говорить, что пристрастность структуры в отношении Азербайджана стала хроническим явлением».

Об этом говорится в статье «Антиазербайджанский алгоритм в механизме ПАСЕ по принятию решений» вице-премьера - зампреда правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедова, размещенной на его странице в Facebook, сообщает в среду Trend.

Ахмедов отметил, что Азербайджан переживает период стремительного развития и трансформации: «Успешное продолжение выбранного им пути, наряду со многими факторами, предусматривает гласность, информационную свободу, открытость миру. Сотрудничество, партнерство, расширение экономических связей, информационный обмен с Европой одно из основных условий, придающих импульс продвижению по пути, выбранным страной. Кроме того, Азербайджан всегда открыто и решительно заявляет о том, что во главу угла ставит национальные и государственные интересы. Как и во всех вопросах, отношение к свободе слова и печати в Азербайджане обусловлено в контексте свобод, закрепленных в Конституции и законах. Можно перечислить десятки причин, доказывающих, что Азербайджан находится в одном ряду со странами, где свобода слова и печати под защитой».

Зампред ПЕА подчеркнул, что на фоне всего этого содержащийся в вышеуказанной резолюции ПАСЕ призыв к азербайджанской власти положить конец «репрессиям» против журналистов не укладывается в сознании: «Достаточно сказать только то, что одна из авторитетных международных структур Европы – ПАСЕ не может внятно объяснить, в чем заключаются ее надуманные «репрессии». Разбирая «обвинения» против Азербайджана, хочу привести в пример два «аргумента», которые использует эта структура. Суть первого аргумента в том, чтобы было прекращено применение всяческих санкций против журналистов. Насколько это предложение (или требование) правомочно и справедливо с точки зрения прав человека и верховенства закона - судить гражданам. Выходит, что ПАСЕ ради критики Азербайджана в угоду каким то целям настолько не стесняется демонстрировать недемократичные подходы, что выделяет журналистов в отдельную касту. Значит, если журналист нарушает законы, совершает преступление, клевещет на других, оскорбляет невинных людей, то против него не может быть и не должны быть приняты правовые меры. А как же в таком случае должны защищаться права людей, оскорбленных в результате деяний журналиста, и подвергшихся моральному террору?».

«Претензии» против Азербайджана в пресловутой резолюции ПАСЕ, отмечает Ахмедов, обосновываются еще и таким абсурдным аргументом как предоставление журналистам квартир со стороны государства:

«Дескать таким образом власть подкупает журналистов. Между тем в Азербайджане государство обеспечивает квартирами разные категории людей, нуждающихся в жилье. В первую очередь - это вынужденные переселенцы. Каждый год Азербайджанское государство выделяет сотни миллионов манатов для обеспечения вынужденных переселенцев жильем. Уместно было бы напомнить, что число городков, в которых проживает население этой категории, превысило 100. Было бы лучше, если ПАСЕ озаботилось тем, что вследствие агрессии Армении 10% населения Азербайджана – один миллион человек стали вынужденными переселенцами, внесла бы свою лепту в дело восстановления справедливости. Но вместо этого организация выискивает, не находя придумывает поводы критиковать Азербайджан».

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