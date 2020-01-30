Президент Ильхам Алиев присвоил высшие специальные звания группе сотрудников Государственного таможенного комитета

30 января 2020 17:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Государственного таможенного комитета высших специальных званий.

Согласно распоряжению, председателю Государственного таможенного комитета Сафару Мамед оглу Мехтиеву присваивается высшее специальное звание - генерал-полковник таможенной службы.

Следующим сотрудникам Государственного таможенного комитета присваивается высшее специальное звание генерал-лейтенант таможенной службы:

- первому заместителю председателя Государственного таможенного комитета Исмаилу Халил оглу Гусейнову;

- председателю Государственного таможенного комитета Нахчыванской Автономной республики Сахату Иса оглу Габиббейли.

Следующим сотрудникам Государственного таможенного комитета присваивается высшее специальное звание генерал-майор таможенной службы:
- начальнику Главного таможенного управления по подакцизным товарам Гасану Наби оглу Эюбову;

- начальнику Главного таможенного управления на воздушном транспорте Бахрузу Фаиг оглу Гулиеву.

Начальнику Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета Джейхуну Юсуф оглу Мамедову присваивается высшее специальное звание генерал-майор медицинской службы.

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