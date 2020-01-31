Президент Ильхам Алиев выделил средства на проектирование и бурение субартезианских скважин в Бейлагане

31 января 2020 17:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по проектированию и бурению субартезианских скважин для удовлетворения потребности в питьевой воде населения и посевных площадей в Бейлаганском районе.

Согласно распоряжению, с целью бурения 12 субартезианских скважин для улучшения обеспечения поливной водой посевных площадей в 10 населенных пунктах с численностью жителей 41 194 человек в Бейлаганском районе и используемых для засевания приусадебных земельных участков, а также для удовлетворения потребности населения в питьевой воде, из средств, предусмотренных в разделе государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджана на 2020 год для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделяются 840 тысяч манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения, Кабмину – решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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