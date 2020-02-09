PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 09.02.2020
БАКУ /Trend/ - АМИ Trend представляет выпуск видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" от 09.02.2020.
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah посвящен деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Лента новостей
Граждане Азербайджана активны в своем выборе и стремятся поддержать демократию - Международный наблюдатель Миссии СНГ из Казахстана
Наблюдатель из Германии: Проведение парламентских выборов на таком уровне будет иметь решающее значение для будущих поколений Азербайджана
Названы самые активные и пассивные округа в парламентских выборах в Азербайджане по состоянию на 17:00
Грузинский депутат: Парламентские выборы в Азербайджане проходят в свободной, независимой, демократичной обстановке
Стефан Шеннак: Окончательное заявление ПАСЕ по парламентским выборам в Азербайджане запланировано на апрель
Индонезийские наблюдатели: Парламентские выборы в Азербайджане проходят очень свободно, честно и организованно
Наблюдатель ПА ОБСЕ: При наблюдении на парламентских выборах в Азербайджане мы не сталкивались с какими-либо препятствиями
Глава ЦИК Кыргызстана: В Азербайджане созданы все условия для свободного выбора достойного кандидата в депутаты
Названы округа с самой высокой и самой низкой активностью избирателей на парламентских выборах в Азербайджане на 12.00
Глава миссии: БДИПЧ ОБСЕ обнародует первоначальную оценку парламентских выборов в Азербайджане завтра
На парламентских выборах в Азербайджане созданы все условия для волеизъявления народа - наблюдатель из Татарстана
Весь процесс парламентских выборов в Азербайджане организован на высшем уровне - наблюдатель из Мальдив
Условия на избирательных участках Азербайджана соответствуют Избирательному кодексу - наблюдатель ОБСЕ
В голосовании на парламентских выборах в Азербайджане нарушений на данный момент не зафиксировано - наблюдатель от ПА ОБСЕ
Леонид Калашников: Парламентские выборы в Азербайджане проводятся строго в рамках законодательства (ФОТО)
Самая высокая избирательная активность на парламентских выборах в Азербайджане наблюдается в 56-м Хачмазском сельском округе
Спецкоординатор наблюдателей от ОБСЕ: Наша делегация не подвергалась никакому давлению на парламенских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Американский наблюдатель: Избиратели на парламентских выборах в Азербайджане проявляют большой энтузиазм
Израильский наблюдатель: Избирательный процесс на парламентских выборах в Азербайджане протекает спокойно
На "горячую линию" ЦИК поступило несколько обращений информационного характера в связи с парламентскими выборами
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева проголосовали на парламентских выборах (ФОТО/ВИДЕО)
Нынешние выборы в Азербайджане пройдут так же демократично, как и прошлые - местный наблюдатель (ФОТО)
Парламентские выборы в Азербайджане проходят строго в соответствии с законодательством - глава миссии наблюдателей СНГ