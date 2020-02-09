Граждане Азербайджана активны в своем выборе и стремятся поддержать демократию - Международный наблюдатель Миссии СНГ из Казахстана

БАКУ /Trend/ - На избирательных участках парламентских выборов в Азербайджане чувствуется высокий уровень организации и подготовки. Такое мнение высказала Trend советник директора казахстанского института стратегических исследований, международный наблюдатель Миссии СНГ из Казахстана Мадина Маргалиева.

«Мы с коллегами за сегодняшний день обошли около двух десятков избирательных участков в Низаминском районе Баку. Хочу отметить высокий уровень организации и подготовки избирательных участков. Буквально продумано все до мелочей, используются современные информационные технологии, персональная маркировка избирателей во избежание повторных голосований. Очень четко и вежливо работают члены избирательной комиссии. Также бросается в глаза высокое число активных избирателей. Граждане Азербайджана очень активны, прогрессивны и стремятся поддержать демократию в стране», - заявила Мадина Маргалиева.

Отметим, что в 19:00 по местному времени в Азербайджане завершились парламентские выборы.

Согласно информации на 17:00, из 5 329 461 избирателя с правом голоса в рамках выборов в Милли Меджлис (парламент) проголосовали 2 389 754 избирателя. Активность избирателей составила 44,84 процента.

В рамках парламентских выборов было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5573 постоянных избирательных участка.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опроса на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр Rəy.

( Автор: Нигяр Оруджева)