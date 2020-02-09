В состоянии здоровья Огтая Асадова никаких проблем нет - Пресс-служба Милли Меджлиса

Политика 9 февраля 2020 19:46 (UTC+04:00)
В состоянии здоровья Огтая Асадова никаких проблем нет - Пресс-служба Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Пресс-служба Милли Меджлиса (парламент) опровергла слухи о проблемах в самочувствии Огтая Асадова, передает в воскресенье Trend.

"Девятого февраля информационное агентство "Туран" сообщило, будто председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов во второй половине дня помещен в Центральную клиническую больницу с диагнозом инфаркт миокарда.

Пресс-служба Милли Меджлиса сообщает, что данная информация не соответствует действительности. В самочувствии Огтая Асадова никаких проблем нет", - говорится в информации пресс-службы парламента.

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