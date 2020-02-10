Обсуждены связи между Азербайджаном и Норвегией

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Вену министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксен Сёрейде.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития связей Азербайджана и Норвегии, в том числе вопросы сотрудничества в сфере экономики и энергетики.

Стороны также обменялись мнениями по сотрудничеству в рамках международных организаций. В ходе встречи также были обсуждены региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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