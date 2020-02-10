Обсуждены связи между Азербайджаном и Норвегией
Политика 10 февраля 2020 19:33 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Вену министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксен Сёрейде.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития связей Азербайджана и Норвегии, в том числе вопросы сотрудничества в сфере экономики и энергетики.
Стороны также обменялись мнениями по сотрудничеству в рамках международных организаций. В ходе встречи также были обсуждены региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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