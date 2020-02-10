Президент Ильхам Алиев: Уверен, что парламентские выборы сыграют очень важную роль в дальнейшем развитии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Уверен, что парламентские выборы сыграют очень важную роль в дальнейшем развитии Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с руководителем Турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамилем Айрымом.

"Рад снова видеть вас. В прошлом году мы вместе участвовали во многих мероприятиях, церемониях. Встречаемся и в этом году. Вчера вечером мой дорогой брат, уважаемый Президент Реджеп Тайип Эрдоган позвонил мне и поздравил в связи с выборами. Как вам известно, в ближайшем будущем в Баку состоится очередное заседание Совета стратегического сотрудничества Турция-Азербайджан. Оно по традиции проводится каждый год поочередно в Турции и Азербайджане. В настоящее время идет подготовка к этому заседанию. Уверен, что связи между двумя дружественными, братскими странами будут успешно развиваться и в 2020 году. Если в прошлом году мы вместе отметили доведение TANAP до границы с Европой, то в этом году отметим уже сдачу в эксплуатацию Южного газового коридора. Благодарю вас за участие в выборах в качестве наблюдателя. Вы приложили много усилий, и это очень важно, потому что на выборах, проводимых и в Турции, и в Азербайджане, наши депутаты проявляют активность, ведут наблюдение, делятся мнением. Насколько я знаю, уже вчера вы выступили с заявлениями для прессы. Еще раз выражаю вам признательность и говорю: Добро пожаловать!", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что эти выборы действительно были очень важными, потому что они должны оказать поддержку проводимым в Азербайджане реформам.

"Основная цель проведения внеочередных выборов заключалась в том, чтобы, не теряя времени, продолжить реформы. Были проведены структурные реформы, переформированы как правительство, так и Администрация Президента, и, конечно, Милли Меджлис не мог оставаться в стороне от этих дел. Поэтому уверен, что эти выборы сыграют очень важную роль в дальнейшем развитии Азербайджана. Потому что наше законодательство должно соответствовать растущим темпам развития страны. В то же время расширяются наши международные связи, и азербайджанские депутаты и дальше должны достойно представлять страну в международных организациях", - сказал глава государства.

По его словам, в настоящее время в нашей стране в целом проводится политика омоложения. "Однако и это тоже должно осуществляться очень продуманно. Опыт старшего поколения, склонность молодежи к инновациям, ее знания, внимание к современным процессам – мы стремимся к созданию именно этого единства. Считаю, что мы добились этого. Как мне сообщили, выборы на территории страны прошли очень спокойно, в рамках законодательства, никаких вызывающих беспокойство моментов не было. К этим выборам был очень большой интерес. Потому что я не помню, чтобы на каких-то парламентских выборах в Азербайджане было более 1300 кандидатов. То есть, это само по себе свидетельствует о том, что выборы прошли в условиях конкуренции, и в процессе регистрации всех кандидатов была продемонстрирована справедливая позиция. Такое число кандидатов - проявление доверия к выборам. Потому что если бы не было доверия, то эти люди, возможно, не участвовали бы в выборах. Поэтому нынешним выборам принадлежит особая роль. Что касается мнения некоторых международных наблюдательных миссий, то мы уже давно привыкли к их отрицательному мнению. Их заключения в некоторых случаях пишутся заранее, причем не ими самими, а в других местах, а затем передаются им. Мы неоднократно наблюдали это. Вы тоже отметили негативное отношение Совета Европы к нам. Последним проявлением этого является принятая резолюция, построенная на лжи", -сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что принятие данной резолюции по сути является грубым вмешательством в парламентские выборы.

"Во-первых, эта резолюция фальшивая, и мы ее не принимаем. Мы отвергаем выдвинутые там против нас обвинения и не будем выполнять ни одно из адресованных нам «требований». Это - первое. Во-вторых, время принятия данной резолюции. Ее принятие незадолго до парламентских выборов – это свидетельство негативного и несправедливого отношения к Азербайджану. В ходе недавней встречи с нашим близким другом Мевлютом Чавушоглу я высказал свои мысли по этому поводу. Он тоже разделяет эту позицию, и нам хорошо известно, что в Совете Европы в отношении Турции и Азербайджана применяются двойные стандарты. Происходящие у нас позитивные процессы не учитываются, наша растущая мощь словно вызывает раздражение и зависть. Несмотря на это, Турция и Азербайджан идут вперед как две дружественные, братские страны. Мы реализуем очень важные проекты, наращиваем свою мощь. Считаю, что наша правильная политика как в международной плоскости, так и в работе, проводимой внутри страны, является уже реальностью", -сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что самое главное, проведение этих выборов – это воля азербайджанского народа.

"Если бы азербайджанский народ был недоволен проведением этих выборов, то продемонстрировал бы это. Вы тоже сегодня увидели, что в Азербайджане господствует абсолютно демократическая атмосфера. Выборы и их проведение – это одно из проявлений демократии. Если кандидаты были такими активными в ходе избирательной кампании, - на самом деле это так, и вы это тоже отметили, - ходили по домам, чтобы довести свою позицию до избирателей, то, конечно, если бы они были недовольны выборами, то заявили бы об этом. Но мы до сих пор не сталкивались с такими фактами. Это еще раз свидетельствует о том, что эти выборы отражают волю азербайджанского народа, и это главное. Участие в избирательном процессе в качестве наблюдателей представителей братской Турции нас особенно радует. Еще раз выражаю вам признательность. Уверен, что Турецко-азербайджанская группа дружбы в Великом национальном собрании Турции и впредь будет вносить особый вклад в развитие связей между двумя странами, и, как вы отметили, - я тоже абсолютно уверен в этом, - любой член парламента Турции является членом группы дружбы с Азербайджаном, потому что и у нас такой же подход. Мы и дальше будем вместе продолжать вершить большие дела", -сказал Президент Ильхам Алиев.