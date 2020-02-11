От сотрудничества молодых специалистов зависит будущее стратегическое партнерство России и Азербайджана - политолог

БАКУ/Trend/ - Ежегодный Российско-Азербайджанский молодежный форум стал уникальной площадкой для укрепления диалога между деловой и активной молодежью России и Азербайджана.

Об этом сказала Trend политолог, эксперт Комиссии по информационной политике Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Кристина Татарникова.

По ее словам, в рамках форума юные политологи, дипломаты и журналисты, студенты ведущих учебных заведений, обмениваются знаниями и опытом, обсуждают реализацию совместных инициатив: "Именно от сотрудничества молодых специалистов зависит будущее стратегическое партнерство наших стран. Молодежь определяет вектор развития государства на десятилетия вперед".

Политолог отметила, что молодежь России поддерживает историческую связь с представителями Азербайджана, и ключевую роль в данном направлении играют высшие учебные заведения РФ: "Студенческие объединения и молодежные общественные организации регулярно проводят дружеские встречи, конференции, семинары, лекции и другие мероприятия. На базе культурных центров и вузов осуществляют свою работу языковые курсы и творческие программы.

Также, осенью 2019 года в Москве на территории ВДНХ состоялось открытие павильона Азербайджана. Историческое здание стало площадкой для реализации молодежных проектов и открытого диалога представителей молодежи, экспертного сообщества, властей и СМИ.

Я убеждена, что для обеспечения мира и согласия в поликонфессиональном российском обществе необходимо сделать упор на образовательный аспект, поэтому как эксперт Комиссии по информационной политике Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, я регулярно организую мероприятия, направленные на взаимодействие представителей международного студенческого сообщества. По моей инициативе был создан проект "Диалог культур", в рамках которого молодые люди из разных стран получили возможность ознакомиться с историей и культурой разных народов. В рамках проекта проходят экспертные дискуссии и встречи с участием представителей дипломатических миссий, руководителями диаспор и национально-культурных автономий".

Эксперт считает, что сегодня молодежь играет значимую роль в укреплении политического имиджа России на международной арене, в развитии всестороннего взаимодействия и выстраивании добрососедских отношений с дружественными странами, сохранении истории и культуры своего народа, укреплении диалога представителей разных культур и конфессий: "Россия – многонациональное государство. Как известно, на территории страны проживают более 190 народов, поэтому молодежная политика должна основываться на межкультурной коммуникации. Особую роль в истории России занимают дружественные отношения с братским народом Азербайджана. В основе сотрудничества Москвы и Баку – давние традиции добрососедства, общая история, уважение интересов друг друга.

Российско-азербайджанские отношения исторически получают поддержку и развитие на высшем уровне. В 2018 году был подписан "План по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года". Всего между странами действует около 140 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Опираясь на исторический опыт, молодежь продолжит работу, направленную на всестороннее сотрудничество стратегических партнеров – Москвы и Баку".

В заключении, говоря о роли молодежи в поддержании хороших отношений между странами, Кристина Татарникова заявила, что молодые лидеры создают новую историю, в которой особое место занимает историческая связь народов наших стран: "Межкультурная коммуникация и народная дипломатия стали основой молодежных проектов. Прежде всего, стоит отметить стратегическое значение данных инициатив для межрегионального сотрудничества регионов Российской Федерации и Азербайджана. Страны взаимодействуют в области транспорта, энергетики, военной промышленности, экономической политики. После распада СССР Каспийский регион, обладающий значительными природными ресурсами и стратегическим расположением, стал точкой столкновения геополитических интересов постсоветских стран и Запада. Безопасность Каспийской акватории зависит от стратегического партнерства России и Азербайджана. Укрепление молодежных контактов способствует будущей стабильности и безопасности региона".

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова).