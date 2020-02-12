Президент Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по развитию архивного дела в Азербайджане на 2020-2025 гг
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об утверждении Государственной программы по развитию архивного дела в Азербайджане на 2020-2025 годы.
Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, Минфину - обеспечить финансирование для осуществления мер, предусмотренных в Госпрограмме, утвержденной этим распоряжением.
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