Станислав Ткаченко: Уже сегодня Азербайджан лидирует в области цифровых технологий

БАКУ/Trend/ - Азербайджан стал одним из первых государств, разработавших национальную стратегию подготовки к четвертой промышленной революции (ЧПР), создавших необходимые правовые и институциональные условия для ее успешного развития.

Об этом сказал Trend доктор экономических наук, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

Профессор отметил, в Азербайджане справедливо связывают будущее национальной промышленности с внедрением инноваций в сфере физических, цифровых и биологических технологий, что позволит стране занять достойную позицию в системе международного разделения труда.

По словам доктора экономических наук, сильные стороны современного Азербайджана: крупная и быстрорастущая экономика (особенно ее неэнергетический сектор); высокое качество среднего и высшего образования (наследие СССР, сохраненное и усовершенствованное в последние годы); спрос на высокие технологии и инновации внутри страны; макроэкономическая стабильность (низкая инфляция, золотовалютные резервы); огромные накопленные в стране прямые иностранные инвестиции:

"Уже сегодня Азербайджан является лидером в области цифровых технологий не только на Южном Кавказе, но и далеко за его пределами. Страна является лидером по распространению интернета в СНГ, ее программисты выполняют заказы, поступающие из почти сотни государств мира. Именно в Азербайджане создаются первые крупные компании в отрасли высоких технологий, ориентированные на локальный рынок. Усилия государства по стимулированию роста индустрии высоких технологий дали первые результаты: рост энергоэффективности и конкурентоспособности экономики, стирание границ между отраслями и снижение техногенного влияния на окружающую среду, особенно на Апшеронском полуострове".

Признанием особых достижений Азербайджана в данной области профессор считает открытие в Баку в январе 2020 года Регионального центра Всемирного экономического форума, который позволит расширить возможности изучения опыта других государств в рамках ЧПР и его применения в Азербайджане.

Станислав Ткаченко напомнил, что термин "четвертая промышленная революция" (ЧПР) утвердился в умах общественности относительно недавно: "В 2016 году на форуме в Давосе его бессменный президент Клаус Шваб представил концепцию ЧПР как возможности для экономического развития государств, так и угрозы для их социальной сферы. За прошедшие годы концепция ЧПР приобрела множество сторонников и противников. Сегодня она оказалась в центре дискуссий о развитии национальных экономик и мировой экономики в целом.

Отличительные черты ЧПР – слияние технологий, стирание граней между физическими, цифровыми и биологическими сферами, развитие интернета вещей и искусственного интеллекта. Технологические инновации приведут к революционному прорыву в области производства, повысят эффективность и производительность труда. Стоимость транспорта и коммуникаций снизится; торговля станет рентабельнее, а эффективность логистики повысится. Все это откроет новые рынки и подстегнет рост экономики. Символ ЧПР – универсальный 3D-принтер, который сможет напечатать почти все: от дома и автомобиля до мобильного телефона и спортивного инвентаря".

Согласно его словам, для политиков и экспертов важно помнить, что ЧПР – это не отдельное событие, а долгий исторический процесс, который будет продолжаться десятилетиями: "Он уже начался и времени "на раскачку" нет, но и ограничиться одним ярким инновационным проектом не получится. Властям и бизнес-сообществу всех стран нужно быть готовыми к долгой гонке с "промежуточными финишами" и до бесконечности.

У ЧПР обязательно будут существенные социальные последствия и мы пока слабо понимаем, какие именно. Ясно, что снизится занятость в традиционных секторах (в тяжелой промышленности, многих отраслях сферы услуг). Освободившаяся рабочая сила будет перетекать в новые отрасли хозяйства: информационно-коммуникационные технологии, туризм, транспортно-логистический сектор. Но пока многих профессий, которые будут востребованы через 10-20 лет, просто не существует, мы можем о них только догадываться. Именно поэтому Азербайджану следует оставаться в тенденции мировых усилий по реализации возможностей ЧПР и нейтрализации ее возможных негативных последствий".

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова).

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