Утвержденный Президентом Азербайджана План мероприятий предусматривает повышение минимальной зарплаты

БАКУ/Trend/ - Утвержденный Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым "План мероприятий по осуществлению Стратегии занятости в 2020-2025 годах" создает новые возможности для развития сферы занятости, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

План мероприятий содержит и предложения по поэтапному повышению минимальной заработной платы.

Распоряжение "Об утверждении Плана мероприятий по осуществлению Стратегии занятости в 2020 -2025 годах", подписанное Президентом Ильхамом Алиевым 13 февраля 2020 года, создает возможность для серьезных продвижений в сфере занятости в следующие пять лет.

В соответствии с Планом мероприятий будут подготовлены предложения по внесению изменений в правовые акты, регулирующие рынок труда, по обеспечению достойного труда и поэтапному повышению минимальной зарплаты для пресечения неформальной занятости.

В местных структурах Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения и центрах DOST будет сформирована отвечающая современным стандартам новая модель услуг занятости.

Кроме того, будет развиваться подсистема "Занятость", приняты меры по активизации занятости лиц, особо нуждающихся в социальной защите, расширена сеть региональных центров профобразования для безработных и соискателей, а также центров профессиональной трудовой реабилитации для лиц с инвалидностью.

Также в рамках действия Программы будут подготовлены соответствующие предложения для создания условий инклюзивного труда для лиц с инвалидностью, единого реестра юридических лиц, которые оказывают посреднические услуги в трудоустройстве, а также электронная система по выдаче разрешений на работу иностранцам и лицам без гражданства и централизованный портал по карьере.

Среди мероприятий также предусмотрено принятие мер по совершенствованию механизма связи между работодателями и органами занятости.

Также будут подготовлены предложения по привлечению самозанятых лиц, успешно реализующих бизнес-планы, к услугам центров ABAD и Домов МСБ. Одновременно расширится охват оплачиваемых общественных работ, усовершенствуется механизм их организации и повысится их эффективность.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова).