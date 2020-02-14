Белорусско-азербайджанские отношения основаны на открытом и доверительном диалоге

БАКУ/Trend/ - Сегодня можно сказать, что белорусско-азербайджанские отношения вышли на уровень стратегического партнерства.

Об этом сказал Trend белорусский политолог Алексей Токарев.

По его словам, у наших стран нет разногласий и нерешенных вопросов в политической плоскости, активно развивается торговоэкономическое и гуманитарное сотрудничество: «Белорусско-азербайджанские отношения основаны на открытом, доверительном диалоге между нашими странами и народами, который развивается на всех уровнях в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Научно-техническое сотрудничество, несомненно, является одним из перспективных направлений двустороннего взаимодействия. В 2012 году академиями наук Беларуси и Азербайджана успешно были завершены 22 совместные научно-технические работы. Результаты исследований нашли свое применение в реальном секторе экономики. В сфере культуры в Минске довольно часто проходят дни культуры Азербайджана, также часто Беларусь посещают разные творческие коллективы из Азербайджана. В Доме дружбы в Минске проводятся поэтические вечера, в общем в гуманитарной сфере все прекрасно, надеюсь эти отношения будут только прогрессировать и улучшаться!».

Политолог считает, что довольно тёплые отношения между Беларусью и Азербайджаном могут быть связаны с личной дружбой Президентов Александра Лукашенко и Ильхама Алиева: «Когда начался нефтегазовой кризис РБ и РФ, Азербайджан одним из первых предложил помощь. А Беларусь в свою очередь всегда поддерживает Азербайджан в вопросе Нагорного-Карабаха. Я думаю, что нам также можно сотрудничать в рамках ОДКБ, чтобы поддерживать мир в регионе».

Относительно военно-технической сферы, эксперт отметил, что Беларусь поставляет Азербайджану РСЗО «Полонез»: «Азербайджан - это единственная страна, в которую мы поставляем данную систему залпового огня. Также, в октябре 2019 года в Минске с визитом был министр обороны Азербайджана, и по завершении встречи между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Республики Беларусь был подписан План двустороннего сотрудничества на 2020-й год. План предусматривает организацию взаимных визитов экспертных групп, проведение совместных мероприятий боевой подготовки, обмен передовым опытом. По неофициальным данным, за 10 лет Минск поставил Баку вооружения на 500 миллионов долларов. В 2005 году Баку получил от Минска 19 танков Т-72, в 2006 - 41, в 2012 - еще 62 танка. По сведениям азербайджанских СМИ, Беларусь поставила Азербайджану 153 танка Т-72. Это полноценная танковая бригада».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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