Президент Ильхам Алиев преподал урок Пашиняну

БАКУ /Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны объяснить Армении, что Нагорный Карабах - это не Армения. Ни одна страна не признала Нагорный Карабах.

Как передает Trend cо ссылкой на Твитер помощника президента Азербайджана Хикмет Гаджиева, об этом в рамках панельных обсуждений по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту в рамках Мюнхенской конференции по безопасности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.