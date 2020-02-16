Президент Ильхам Алиев конкретными фактами показал международному сообществу, что Пашинян занимается клеветой - Эльман Мамедов

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев во время панельных обсуждений по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту в рамках Мюнхенской конференции по безопасности поставил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в сложное положение. Об этом в воскресенье сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльман Мамедов.

По его словам, Пашинян на встрече бесстыдно, лживо и без оснований попытался исказить историю и причины возникновения нагорно-карабахского конфликта.

"Это был не первый веский ответ Президента Ильхама Алиева Пашиняну. Это не первый случай, когда Пашинян, даже сам того не ожидая, получает ощутимые ответы от Президента Ильхама Алиева. Однако он не извлекает из этого подобающих уроков. Как отметил глава государства, армянские лидеры всегда находили определенные оправдания, чтобы не продолжать переговоры в самый ответственный момент. Считаю, что не только Пашинян, но и армянские политики в целом получили достойный ответ со стороны господина Президента. Этот ответ был также посланием силам, которые защищают армян и Армению в европейских учреждениях разных уровней", - сказал он.

Мамедов отметил, что Президент Ильхам Алиев также дал веский ответ на ложное заявление Пашиняна о том, что Ходжалинская трагедия якобы была совершена азербайджанцами.

"Глава государства конкретными фактами показал международному сообществу, что Пашинян занимается клеветой. Это стало более тяжелым ударом для Пашиняна. В этом процессе несут ответственность не только Пашинян и армянское государство, но и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые являются посредниками в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, и некоторые другие международные организации. Эти международные организации не должны создавать условия для таких клеветнических заявлений Пашиняна. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны наконец четко объяснить Армении, как отметил глава государства, что Нагорный Карабах не Армения, Нагорный Карабах не независимая страна!", - сказал он.

(Автор: Самир Али)