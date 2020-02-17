ЦИК Азербайджана: В связи с выборами в сети размещено 385 видеозаписей
БАКУ /Trend/ - В связи с парламентскими выборами, проведенными 9 февраля в Азербайджане, в социальных сетях всего было распространено 385 видеозаписей.
Об этом на сегодняшнем заседании ЦИК сказал председатель Комиссии Мазахир Панахов, сообщает в понедельник Trend.
Он отметил, что видеоматериалы связаны со 179 участками 68 избирательных округов.
Панахов добавил, что ЦИК серьезно расследует все видеоматериалы.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )
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