ЦИК Азербайджана: В связи с выборами в сети размещено 385 видеозаписей

БАКУ /Trend/ - В связи с парламентскими выборами, проведенными 9 февраля в Азербайджане, в социальных сетях всего было распространено 385 видеозаписей.

Об этом на сегодняшнем заседании ЦИК сказал председатель Комиссии Мазахир Панахов, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что видеоматериалы связаны со 179 участками 68 избирательных округов.

Панахов добавил, что ЦИК серьезно расследует все видеоматериалы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )