В связи с парламентскими выборами в ЦИК Азербайджана поступило 177 обращений
БАКУ /Trend/ - В связи с парламентскими выборами в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 177 обращений.
Об этом на сегодняшнем заседании ЦИК сказал председатель Комиссии Мазахир Панахов, сообщает в понедельник Trend.
Он подчеркнул, что до сегодняшнего дня было рассмотрено 97 обращений, добавив, что в итоге все обращения будут рассмотрены.
Напомним, что 9 февраля в Азербайджане были проведены парламентские выборы.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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