В связи с парламентскими выборами в ЦИК Азербайджана поступило 177 обращений

Политика 17 февраля 2020 18:13 (UTC+04:00)
В связи с парламентскими выборами в ЦИК Азербайджана поступило 177 обращений

БАКУ /Trend/ - В связи с парламентскими выборами в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 177 обращений.

Об этом на сегодняшнем заседании ЦИК сказал председатель Комиссии Мазахир Панахов, сообщает в понедельник Trend.

Он подчеркнул, что до сегодняшнего дня было рассмотрено 97 обращений, добавив, что в итоге все обращения будут рассмотрены.

Напомним, что 9 февраля в Азербайджане были проведены парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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