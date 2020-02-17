В связи с парламентскими выборами в ЦИК Азербайджана поступило 177 обращений

БАКУ /Trend/ - В связи с парламентскими выборами в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 177 обращений.

Об этом на сегодняшнем заседании ЦИК сказал председатель Комиссии Мазахир Панахов, сообщает в понедельник Trend.

Он подчеркнул, что до сегодняшнего дня было рассмотрено 97 обращений, добавив, что в итоге все обращения будут рассмотрены.

Напомним, что 9 февраля в Азербайджане были проведены парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)