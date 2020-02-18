Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо. Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Сердечно поздравляю Вас с победой Партии «Ени Азербайджан», руководителем которой Вы являетесь, на состоявшихся 9 февраля внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Считаю, что эта победа является результатом Вашей конструктивной внешней и внутренней политики, а также поддержки народом Азербайджана осуществляемых Вами реформ.

Как председатель партии «Нур-Отан» высоко оцениваю отношения между ведущими политическими структурами Казахстана и Азербайджана, опирающиеся на искренность и доверие.

Уверен, что сотрудничество, построенное на подлинной дружбе между народами Республики Казахстан и Азербайджанской Республики, будет укрепляться и дальше.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов во всех Ваших начинаниях, братскому народу Азербайджана - мира и благосостояния", - говорится в письме Нурсултана Назарбаева.