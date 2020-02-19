Джахангир Гаджиев: Год волонтеров – это дань труду всех волонтеров в истории Азербайджана

БАКУ/Trend/ - 30 декабря 2019 года останется одним из знаменательных дней в истории азербайджанского волонтерского движения, потому что в этот день Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение, отвечающее интересам десятков тысяч людей, по которому 2020 год был объявлен в Азербайджане "Годом волонтеров", сказал в среду Trend заместитель заведующего отделом по человеческим ресурсам и тренингу Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, глава Волонтерской школы ASAN Джахангир Гаджиев.

Он отметил, что объявление Года волонтеров послужит дальнейшему расширению азербайджанского волонтерского движения, который начал приобретать широкий размах с 2012 года: "Думаю, что это распоряжение руководства страны является высокой оценкой, данной труду волонтеров, и станет дополнительной мотивацией для лиц, желающих быть волонтерами".

Глава Волонтерской школы ASAN особо подчеркнул высокое имя волонтера: "Считаю, что это распоряжение главы государства является высокой оценкой, которая дана работе не только сегодняшних волонтеров, но и всех лиц, которые были волонтерами ранее в истории Азербайджана. Объявление 2020 года Годом волонтеров очень важно для организаций и всех лиц в данной отрасли".

Он напомнил, что волонтерство в Азербайджане имеет глубокие национально-духовные и исторические корни, но системно эта деятельность стала развиваться с 2012 года, с момента, когда была выдвинута концепции ASAN xidmət: "Волонтерская система страны еще очень молода, и для ее развития предстоит проделать довольно большую работу. И если учесть вышесказанное, то Год волонтеров придаст сильный импульс этим процессам".

По его словам, после 1 февраля 2019 года соответствующим распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева практически во всех государственных структурах для молодежи были созданы возможности стать волонтерами и различные волонтерские движения и группы, между которыми сформировалась здоровая конкуренция: "Верю, что чувство внутренней конкуренции позволит реализовать новые инициативы, идеи и проекты в рамках Года волонтеров. В центре внутрисистемной конкуренции стоит азербайджанский волонтер, то есть, все процессы будут служить их индивидуальному развитию, и в ближайшей перспективе мы увидим новое, прогрессивное, привязанное к национально-духовным ценностям, поколение".

В рамках Года волонтеров, по словам Гаджиева волотерское движение ASAN будет осуществлять работы по двум основным платформам: "Одна из них – это Волонтерская школа ASAN, организованная Госагентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, охватывающая, в основном, текущую волонтерскую деятельность, вторая – Волонтерская организация ASAN, отхватывающая более 22 тысяч волонтеров, которую создали сами волонтеры ASAN. В этом году волонтерское движение ASAN увеличит число проектов, направленных на индивидуальное развитие, обогатив их содержание. Наряду с этим приоритетными направлениями будут прививание идеи государственности и чувства патриотизма, обретение знаний и навыков по разным сферам, пропаганда азербайджанской культуры, поддержка процесса цифровизации, реализация инновационных идей и проектов, формирование экологического мышления, поддержка процесса карьерного роста и другие".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)