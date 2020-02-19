Азер Худиев: Президент Ильхам Алиев продемонстрировал Николу Пашиняну высокое мастерство ведения современного диалога

БАКУ/Trend/ - На украинском информационном портале lb.ua размещена статья посла Азербайджана в Украине Азера Худиева о панельных обсуждениях нагорно-карабахского конфликта в рамках Мюнхенской конференции по безопасности с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщили в среду Trend в посольстве Азербайджана в Украине, в своей статье посол написал о дипломатической победе Президента Ильхама Алиева.

"Это была не просто дискуссия двух политиков, а дебаты двух политических школ. Президент Ильхам Алиев продемонстрировал высокое мастерство ведения современного диалога, а Никол Пашинян явно выглядел агрессивно и оказался не готов к цивилизованной беседе. Вместе с тем, эти дебаты показали противоречия между глобальной и региональной геополитикой", - подчеркивается в статье.

Посол подчеркивает, что глава правительства страны-агрессора – Армении – всячески пытался избежать реально субстантивного диалога, манипулируя словами и искажая даже общеизвестные исторические факты. А Президент Азербайджана Ильхам Алиев, строго соблюдая правила политического этикета в рамках международного права, сдержанно и четко аргументировал свои мысли. Неслучайно, именно поэтому многие эксперты и политики даже в Армении победителем этих дебатов однозначно считают Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)