Южная Европа для Азербайджана – наиболее близкий и перспективный рынок - политолог

Политика 19 февраля 2020 15:10 (UTC+04:00)
Южная Европа для Азербайджана – наиболее близкий и перспективный рынок - политолог

БАКУ/Trend/ - Южная Европа для Азербайджана является наиболее близким и перспективным рынком для реализации энергоресурсов, тем более, что нынешняя геополитическая ситуация этому во многом способствует.

Об этом сказал Trend директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

По словам политолога, для Азербайджана трубопровод в Европу очень важен: "В одно время Баку испытывал проблемы с добычей, однако сейчас она стабилизировалась. Что же касается Европы, то она живет по принципу: "больше газа хорошего и разного", так что любые пути диверсификации для нее актуальны".

Эксперт также рассказал об интересах России в данном проекте: "Идет много разговоров о том, что "Южный газовый коридор" - это конкурент "Турецкому потоку", но сейчас говорить об рано. Отношение Москвы к этому проекту вполне нейтральное. Что касается сотрудничества России и Азербайджана, то почему бы нет? В случае с нехваткой объемов газа после выхода Баку на европейский рынок, Москва будет готова предоставить свои энергоресурсы".

Он отметил, что проект TANAP сулит большую выгоду его инвесторам, так как сегодня растет спрос именно на трубопроводный газ, который намного дешевле сжиженного: "На сегодняшний день многие страны вынуждены закупать сжиженный природный газ (СПГ) не из политических соображений, а по причине дефицита трубопроводного. На фоне роста потребления и стремления к диверсификации поставок, в условиях использования некоторыми западными странами газового вопроса в своих геополитических интересах, любой трубопровод априори выгоден всем участникам проекта. Если, конечно, они не будут испытывать трудности с санкциями, но это, увы, неизбежные издержки современной реальности.

В любом случае, у TANAP нет естественных врагов, так что ему не грозит столкнуться с проблемами, с которыми сталкиваются аналогичные проекты".

Отметим, что пуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию. Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP с начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года и до конца октября 2019 года достиг 3,08 миллиарда кубометров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом "Южного газового коридора", составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальная партия - в Европу.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @C8NTINENT

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