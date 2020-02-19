ЦИК Азербайджана прокомментировал утверждения о задержке поступающих обращений

БАКУ/Trend/ - Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов прокомментировал утверждения о том, что обращения, связанные с выборами, умышленно задерживает почта, сообщает в среду Trend

На сегодняшнем заседании ЦИК Панахов сказал, что эта информация не соответствует действительности.

Он отметил, что, рассматривая обращение, ЦИК берет за основание дату, когда оно было передано в почтовое отделение: «Поэтому распространяемые утверждения не имеют под собой никаких оснований. Кто-то это делает в определенных целях».

Напомним, что 9 февраля в Азербайджане были проведены парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиеваю. Текст: Кямаля Сеидова.)