ЦИК Азербайджана прокомментировал утверждения о задержке поступающих обращений
БАКУ/Trend/ - Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов прокомментировал утверждения о том, что обращения, связанные с выборами, умышленно задерживает почта, сообщает в среду Trend
На сегодняшнем заседании ЦИК Панахов сказал, что эта информация не соответствует действительности.
Он отметил, что, рассматривая обращение, ЦИК берет за основание дату, когда оно было передано в почтовое отделение: «Поэтому распространяемые утверждения не имеют под собой никаких оснований. Кто-то это делает в определенных целях».
Напомним, что 9 февраля в Азербайджане были проведены парламентские выборы.
(Автор: Эльчин Мехтиеваю. Текст: Кямаля Сеидова.)
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