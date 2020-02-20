Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Сената Италии (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 февраля встретился с председателем Сената Италии, сенатором Марией Элизабеттой Альберти Казелатти.
Лента новостей
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте (ФОТО)
Реализация Азербайджаном новых энергопроектов – вклад в энергетическую безопасность Европы - российский эксперт
Состоялась встреча в расширенном составе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Италии Серджо Маттареллы (ФОТО)