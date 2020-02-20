Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник неизвестному солдату в Риме (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с государственным визитом в Италии Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 20 февраля посетили памятник неизвестному солдату в мемориальном комплексе "Altare della Patria", сообщает Trend.