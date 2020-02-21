Президент Турции прибудет с однодневным визитом в Азербайджан
БАКУ/Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Азербайджан с однодневным визитом 25 февраля, сообщили в пятницу Trend в Администрации главы турецкого государства.
В рамках визита Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в заседании Совета стратегического партнерства высокого уровня между Азербайджаном и Турцией.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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