Президент Турции прибудет с однодневным визитом в Азербайджан

Политика 21 февраля 2020 11:13 (UTC+04:00)
Президент Турции прибудет с однодневным визитом в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Азербайджан с однодневным визитом 25 февраля, сообщили в пятницу Trend в Администрации главы турецкого государства.

В рамках визита Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в заседании Совета стратегического партнерства высокого уровня между Азербайджаном и Турцией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Глава МИД Чехии предлагает увеличить частоту прямых рейсов между Прагой и Баку
Глава МИД Чехии предлагает увеличить частоту прямых рейсов между Прагой и Баку
Грузия назначила новых послов в Великобританию, Грецию и Германию
Грузия назначила новых послов в Великобританию, Грецию и Германию
Лидеры ЕС не достигли сделки по бюджету
Лидеры ЕС не достигли сделки по бюджету
Loading Bars
Лента новостей
Самолет рейса Баку-Аланья Buta Airways совершил вынужденную посадку в Анкаре Происшествия 12:35
На выборах в Иране проголосовал президент Хасан Роухани Политика 12:26
Обнародованы объемы перевалки грузов через стамбульский порт Амбарли Турция 12:26
Грузия увеличила импорт нефти и нефтепродуктов из России Энергетика 12:24
По итогам госвизита Президента Ильхама Алиева Италия может стать одним из главных рынков для азербайджанских предпринимателей – Вугар Байрамов Политика 12:23
Число поездок из Турции в Казахстан для трудоустройства резко возросло Турция 12:14
Из-за аварии в Узбекистане временно сократился импорт туркменской электроэнергии Энергетика 12:12
Евразийская группа проведет в Туркменистане оценку на предмет противодействия легализации преступных доходов Бизнес 12:07
В Казахстане проведут диверсификацию посевных площадей для наращивания экспорта Бизнес 11:58
Uzbekistan Railways планирует закупить новые высокоскоростные поезда Транспорт 11:53
Турция незначительно увеличила экспорт химпродуктов в Китай Турция 11:46
Все энергетические проекты, реализуемые Азербайджаном, достаточно успешны - эксперт Политика 11:46
Доходы мобильных операторов в Азербайджане увеличились Финансы 11:40
Кто исполняет песни легендарного певца в сериале "Магомаев"? (ВИДЕО, ФОТО) Культура 11:40
Маргиналы радикальной оппозиции снова ищут пути отхода - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 11:39
В январе в Турции сократилось число зарегистрированных азербайджанских компаний Турция 11:35
Незначительно вырос экспорт электротоваров из Турции в Грузию Турция 11:32
Многократно увеличились сборы по страхованию имущества в Азербайджане Экономика 11:31
Грузия намерена увеличить госбюджет Финансы 11:29
Туркменистан проведет в Дубае конференцию по газопроводному проекту ТАПИ Энергетика 11:28
Зариф: Выборы в Иране говорят о том, что народ страны хочет сам определять свою судьбу Политика 11:22
Президент Турции прибудет с однодневным визитом в Азербайджан Политика 11:13
В Азербайджане пройдет II международная Неделя кибербезопасности Бизнес 11:12
Минэкологии Азербайджана о территориях, где формируются сточные воды, загрязняющие Каспий Общество 11:11
Необходимо укреплять не только экономические, но и культурные связи между Азербайджаном и Казахстаном - казахстанский историк Политика 10:59
В США при стрельбе в жилом комплексе для пенсионеров погиб человек США 10:59
Фонд ОПЕК предоставит предпринимателям Туркменистана целевой кредит Бизнес 10:47
В Гедабейском районе упрощены процедуры оказания госуслуг населению (ФОТО/ВИДЕО) Общество 10:42
Узбекистан разработал новую систему мгновенных платежей Финансы 10:34
В Грузии откроется предприятие с белорусским капиталом Строительство 10:26
Как Михаил Ширвиндт пробовал азербайджанский садж в горах Шахдага (ВИДЕО) Интересное 10:24
В Грузии построят завод по переработке пластика Строительство 10:21
В Туркменистане утверждена программа гуманитарной помощи Афганистану Туркменистан 10:19
Азербайджан экспортировал более четырех тысяч тонн винограда Бизнес 10:09
Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно Энергетика 10:03
Золото в Азербайджане подорожало Финансы 09:58
Объем перевалки грузов из Ирана через порты Турции превысил 40 тыс. тонн Турция 09:53
Казахстанский нефтехимический завод закупит насосные станции Тендеры 09:47
В январе Турция сократила экспорт стали в Узбекистан Турция 09:42
Грузия продолжит закупать топливо у Азербайджана Энергетика 09:40
EIA повысило прогноз добычи Казахстаном нефти на 2020 г. Энергетика 09:40
Вырос экспорт турецкого цемента в Грузию Турция 09:39
Двух студентов сегодня выпишут из Клинического медцентра в Баку Общество 09:37
Курс маната по отношению к мировым валютам на 21 февраля Финансы 09:32
Eximbank Турции объявил тендер Турция 09:32
В тюрьме на востоке Китая выявили массовое заражение коронавирусом Другие страны 09:31
ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 09:23
Эвакуированные с Diamond Princess 11 американцев оказались заражены коронавирусом США 09:23
В Азербайджане осужденные наркоманы получат бесплатную психологическую помощь Общество 09:22
В Иране начались парламентские выборы Политика 09:19
Индекс экспортных цен в Грузии снизился Бизнес 09:07
Доля внутреннего экспорта в Грузии выросла Бизнес 09:03
Baku White City привлекает творческих людей как арт-платформа (ФОТО) Общество 09:00
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек В мире 08:52
В Перу представили рукопись об истории инков, похищенную 140 лет назад Другие страны 08:38
Опрос: Байден может победить на праймериз в Южной Каролине США 08:30
Китай сможет начать клинические испытания вакцины от коронавируса не раньше апреля В мире 08:14
Глава МИД Чехии предлагает увеличить частоту прямых рейсов между Прагой и Баку Туризм 08:00
В Мексике произошло землетрясение Другие страны 07:38
Грузия назначила новых послов в Великобританию, Грецию и Германию Грузия 07:24
В Стамбуле произошел пожар в текстильной фирме Турция 07:04
Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 2236 Другие страны 06:47
Лидеры ЕС не достигли сделки по бюджету Европа 06:23
Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 2144 человек Другие страны 06:02
Несколько грузинских моряков были похищены у берегов Нигерии Грузия 05:31
Хуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии Арабские страны 05:14
Представлена концертная программа по случаю открытия Года азербайджанской культуры в Италии (ФОТО) Политика 05:02
В США трансляция теледебатов демократов собрала рекордное число зрителей США 04:53
В честь Президента Азербайджана в Риме был дан государственный прием (ФОТО) Политика 04:15
В Израиле вручили удостоверения новым членам Союза Писателей Азербайджана (ФОТО) Общество 04:03
Президент Ильхам Алиев: Технологическое обновление Азербайджана является нашим приоритетом Политика 04:01
Парламент Ирландии нового созыва не смог избрать премьер-министра Европа 03:56
В 73 километрах от Алматы произошло землетрясение Казахстан 03:31
Экс-советника Трампа Роджера Стоуна приговорили к трем годам и четырем месяцам тюрьмы США 03:22
Apple может разрешить менять браузер и почту по умолчанию на iPhone и iPad В мире 02:52
В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета США 02:28
Kuwait Airways приостановил полеты в Иран из-за коронавируса Арабские страны 02:03
В Азербайджане ликвидировано одно из полномочий Комиссии по безопасности дорожного движения Общество 01:41
Блумберг потратил на предвыборную кампанию $409 млн США 01:29
В Иране пройдут парламентские выборы Иран 01:19
Меркель и Макрон заявили Путину о готовности вместе провести встречу с Эрдоганом Европа 01:00
В Турции назвали дату ввода в действие ЗРК С-400 Турция 00:48
Трамп продлил санкции в отношении бывшего руководства Ливии США 00:27
Более 90 тыс. человек вышли на манифестации против пенсионной реформы во Франции Европа 00:13
В Баку произошел пожар в жилом здании (ФОТО) Происшествия 20 февраля 23:56
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 Россия 20 февраля 23:42
Турция намерена продолжить переговоры с Россией по Идлибу Турция 20 февраля 23:25
Президент Серджо Маттарелла: 2020-й год объявлен в Италии "Годом азербайджанской культуры" Политика 20 февраля 23:08
На автомагистралях Баку снижена скорость движения Общество 20 февраля 23:00
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан подтвердил репутацию надежного партнера Политика 20 февраля 22:58
Президент Ильхам Алиев: Италия и Азербайджан уважают и поддерживают территориальную целостность, суверенитет друг друга, неприкосновенность границ Политика 20 февраля 22:53
Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с главой ПНС Ливии Турция 20 февраля 22:20
Китай по-прежнему продолжает закупать нефть у Ирана - Госдеп Иран 20 февраля 22:05
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник неизвестному солдату в Риме (ФОТО) Политика 20 февраля 21:40
ВОЗ ожидает результаты двух тестирований препаратов от коронавируса В мире 20 февраля 21:22
ЦИК Азербайджана объявил недействительными итоги голосования еще по четырем участкам Политика 20 февраля 21:01
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем палаты депутатов Италии (ФОТО) Политика 20 февраля 20:54
Мири Юсиф запустил челлендж: поклонникам певца придется петь (ВИДЕО) Звёздный мир 20 февраля 20:45
ЦИК Азербайджана аннулировал итоги голосования еще на двух участках Политика 20 февраля 20:34
Президент Ильхам Алиев провел рабочий обед с руководителями крупнейших компаний Италии (ФОТО) Политика 20 февраля 20:34
Все новости