Джульетто Кьеза: Визит Президента Азербайджана в Италию – знаковое событие для Баку и Рима

Политика 21 февраля 2020 16:17 (UTC+04:00)
Джульетто Кьеза: Визит Президента Азербайджана в Италию – знаковое событие для Баку и Рима

БАКУ/Trend/ - Государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию является знаковым событием и несомненно придаст серьезный импульс развитию и укреплению отношений между Баку и Римом. Об этом заявил Trend известный итальянский журналист, писатель, видный политик и общественный деятель Джульетто Кьеза.

По оценкам известного итальянского политика, визит азербайджанского лидера в Италию откроет новую страницу в развитии двусторонних отношений.

"Сотрудничество между Азербайджаном и Италией за последние годы динамично развивается, что говорит о взаимном интересе государств. Италия занимает первое место среди торговых партнеров Азербайджана. Большие объемы азербайджанской нефти транспортируются в Италию, в нефтяном импорте нашей страны Азербайджан занимает первое место, налажено сотрудничество в области инфраструктуры, строительства, транспорта, сельского хозяйства, а также промышленного производства. В то же время Азербайджан тесно сотрудничает с действующими в данных отраслях итальянскими компаниями. Декларация стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией, подписанная несколько лет назад, придала значительный толчок сотрудничеству и вывела двусторонние связи на более высокий уровень. Как результат этого, наши страны наладили надежные двусторонние связи в ведущих отраслях экономики, в частности, в энергетике. С каждым годом улучшается гуманитарное сотрудничество, развиваются культурные связи. Полагаю, что двусторонние связи в сфере энергетики еще больше интенсифицируются с полной реализацией масштабного проекта "Южного газового коридора", - продолжил Джульетто Кьеза.

По оценкам итальянского политика, спектр двустороннего сотрудничества между Баку и Римом будет расширяться и приносить выгоду в соответствии с интересами Италии и Азербайджана.

Далее европейский политик отметил, что Азербайджан играет активную роль в обеспечении регионального сотрудничества и безопасности, что является показателем продуманной внешней стратегии государства.

Напомним, что 19 февраля Президент Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Италию, а 20 февраля глава государства провел ряд официальных встреч в Риме.

В этот же день по завершении встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте в расширенном составе состоялась церемония обмена азербайджано-итальянскими документами.

( Автор: Матанат Насибова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Хуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии
Хуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии
Kuwait Airways приостановил полеты в Иран из-за коронавируса
Kuwait Airways приостановил полеты в Иран из-за коронавируса
Меркель и Макрон заявили Путину о готовности вместе провести встречу с Эрдоганом
Меркель и Макрон заявили Путину о готовности вместе провести встречу с Эрдоганом
Loading Bars
Лента новостей
Молочная продукция Азербайджана стала более востребованной за рубежом – Ассоциация Бизнес 17:06
SOCAR о работах на перспективной структуре Энергетика 17:01
В 2019 году Турция увеличила товарооборот с Туркменистаном Турция 17:01
В районе Азербайджана откроется малое предприятие бизнеса Бизнес 16:57
В Японии еще девять человек заразились коронавирусом Другие страны 16:52
Создание визуальной информационной базы в Азербайджане позитивно скажется на охране зеленых насаждений Общество 16:43
Грузия обнародовала основные импортируемые товары из Китая Бизнес 16:42
Одним февральским вечером в Баку, когда играет музыка шансона (ВИДЕО,ФОТО) Звёздный мир 16:33
Началось заседание ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами Политика 16:30
Джульетто Кьеза: Визит Президента Азербайджана в Италию – знаковое событие для Баку и Рима Политика 16:17
В Азербайджане создается электронная база данных по контролю зеленых насаждений Общество 16:13
Премьер Польши: Переговоры ЕС о бюджете зашли в тупик Европа 16:12
Uz-Kor Gas Chemical объявило тендер на закупку ножей для экструдера Тендеры 16:08
Салех Мамедов: За пять лет в Азербайджане проложено свыше шести тысяч километров автодорог (ФОТО) Экономика 16:06
Александр Лукашенко считает справедливой цену на российский газ для Беларуси "в районе до $90" Европа 16:05
Названа дата ввода в эксплуатацию платной дороги в Азербайджане Строительство 15:56
Борьба за богатую невесту между украинцем и азербайджанцем Культура 15:49
Обзор грузинского экспорта в Китай в январе 2020 года Бизнес 15:44
В Узбекистане создадут Центр цитрусовых культур Бизнес 15:42
Фарид Новрузи посетил Эквадор и Перу в рамках 180-дневного путешествия вокруг света (ФОТО/ВИДЕО) Путешествия 15:40
США намерены подписать соглашение с движением "Талибан" Другие страны 15:39
Коронавирус нашли у израильтянина, эвакуированного с Diamond Princess Другие страны 15:31
Ж/д оператор Казахстана закупит стройматериалы путем тендера Тендеры 15:31
В Иране еще два человека погибли от коронавируса Общество 15:30
Туркменистан обсудил с МОТ вопросы регулирования трудовых отношений Бизнес 15:30
Тахир Миркишили: Визит Президента Ильхама Алиева в Италию показал, что Азербайджан расширяет сферу влияния в регионе Политика 15:22
Успешный визит Президента Ильхама Алиева в Италию заложил основу нового этапа двусторонних отношений - Депутат Политика 15:17
EOC приветствует готовность Грузии принять зимние юношеские Олимпийские игры 2025 года Бизнес 15:13
Президент Италии: Азербайджан зарекомендовал себя как одна из самых процветающих стран региона и модель сосуществования различных культур, этнических групп и религий Политика 15:10
Участок автотрассы Баку-Сумгайыт будет сдан к концу мая - агентство Транспорт 15:03
Азербайджан увеличит в 2020 году экспорт упаковочных материалов Бизнес 15:01
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан тесно сотрудничает с Италией в осуществлении одного из крупнейших инфраструктурных проектов Европы - Южного газового коридора Политика 15:01
Текстильная отрасль Туркменистана нацелена на цифровые технологии Бизнес 14:53
В Узбекистане будут расширять внутренний рынок стройматериалов Строительство 14:51
Узбеки будут озорничать в Баку - сквозь хитрые стеклышки смеха (ФОТО) Культура 14:51
Как платная регистрация мобильных устройств сказалась на импорте телефонов в Узбекистане? Финансы 14:43
Владельцев смартфонов Samsung напугали загадочным уведомлением Другие страны 14:42
Порядок предоставления медицинских услуг временно зарегистрированным в рамках ОМС в Азербайджане Экономика 14:41
Италия неизменно поддерживает территориальную целостность Азербайджана - Сона Алиева Политика 14:39
"Дочка" нацкомпании Казахстана заключила контракт на поставку спецтехники Бизнес 14:36
Верховная рада Украины отказалась обсуждать законопроект о вымышленном "геноциде армян" Политика 14:35
В Узбекистане планируют разместить серверы Google и Facebook ИКТ 14:27
Делегация парламента Литвы посетит Узбекистан Бизнес 14:24
Тахир Керимли: Италия и Азербайджан являются важными стратегическими партнерами Политика 14:18
Число выздоровевших за день в Ухане впервые превысило число зараженных за сутки Другие страны 14:14
В штабе правящей партии Азербайджана прошло собрание волонтеров Политика 14:14
Банк Республика поддержит “Европейскую Денежную Викторину» Общество 14:10
Diamond Princess возобновит круизы после санобработки Другие страны 14:08
Назван объем производства продуктов питания в Казахстане в 2019 г. Бизнес 14:05
Итальянские компании заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном – Асим Моллазаде Политика 14:04
Созидать никогда не поздно! Азербайджанские художники 50+ (ФОТО) Культура 13:58
Кыргызстан приостановил выдачу виз гражданам Китая из-за коронавируса Кыргызстан 13:49
Туркменистан сократил импорт товаров оборонной промышлености из Турции Турция 13:44
Фарида Мамедова: Азербайджанских музыкантов в России встречают овациями при полном аншлаге (ФОТО) Интервью 13:44
Обнародованы основные товары по экспорту из Грузии в Россию Бизнес 13:41
Для повышения кибербезопасности необходимо усиление частного сектора ИКТ 13:40
Потенциал культурных маршрутов Азербайджана Социум 13:39
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт в провинции Анталья В мире 13:35
В субботу в Баку будет до 11 градусов тепла Общество 13:31
В Азербайджане готовится документ о "Стратегии информационной безопасности и кибербезопасности Экономика 13:27
В сельском хозяйстве Казахстана будет реализован ряд проектов с иностранным капиталом Бизнес 13:22
Китайский автопром возобновил производство на 75% Другие страны 13:22
Азербайджанский газ позволит Италии превратиться в газовый хаб Европы - итальянский аналитик Политика 13:20
Подготовка кадров в сфере кибербезопасности является важной задачей - Рауф Джаббаров Общество 13:19
В Баку создали джунгли с цветными птицами (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 13:12
В Азербайджане понятие "участковый врач" будет заменено на "семейный врач" -TƏBİB Общество 13:10
Туркменистан проведет тендеры по строительству крупных промобъектов Бизнес 13:04
Китай дополнительно отменит повышенные пошлины на американские товары Другие страны 13:01
В этом году в Азербайджане выделены средства на реконструкцию 36 дорог республиканского значения Экономика 13:01
Турецкий холдинг готов вложиться в проекты Узбекистана Финансы 12:56
Турецкая компания хочет начать свою деятельность в Узбекистане Бизнес 12:48
МИД Ирана: Санкции США против Тегерана из-за выборов говорят об отчаянии Вашингтона Политика 12:45
В Казахстане профинансировано создание сотен скотоводческих хозяйств Бизнес 12:44
Муса Гасымлы: Развитие связей с Италией может содействовать расширению отношений Азербайджана с ЕС Политика 12:42
Самолет рейса Баку-Аланья Buta Airways совершил вынужденную посадку в Анкаре Происшествия 12:35
На выборах в Иране проголосовал президент Хасан Роухани Политика 12:26
Обнародованы объемы перевалки грузов через стамбульский порт Амбарли Турция 12:26
Грузия увеличила импорт нефти и нефтепродуктов из России Энергетика 12:24
По итогам госвизита Президента Ильхама Алиева Италия может стать одним из главных рынков для азербайджанских предпринимателей – Вугар Байрамов Политика 12:23
Число поездок из Турции в Казахстан для трудоустройства резко возросло Турция 12:14
Из-за аварии в Узбекистане временно сократился импорт туркменской электроэнергии Энергетика 12:12
Евразийская группа проведет в Туркменистане оценку на предмет противодействия легализации преступных доходов Бизнес 12:07
В Казахстане проведут диверсификацию посевных площадей для наращивания экспорта Бизнес 11:58
Uzbekistan Railways планирует закупить новые высокоскоростные поезда Транспорт 11:53
Турция незначительно увеличила экспорт химпродуктов в Китай Турция 11:46
Все энергетические проекты, реализуемые Азербайджаном, достаточно успешны - эксперт Политика 11:46
Доходы мобильных операторов в Азербайджане увеличились Финансы 11:40
Кто исполняет песни легендарного певца в сериале "Магомаев"? (ВИДЕО, ФОТО) Культура 11:40
Маргиналы радикальной оппозиции снова ищут пути отхода - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 11:39
В январе в Турции сократилось число зарегистрированных азербайджанских компаний Турция 11:35
Незначительно вырос экспорт электротоваров из Турции в Грузию Турция 11:32
Многократно увеличились сборы по страхованию имущества в Азербайджане Экономика 11:31
Грузия намерена увеличить госбюджет Финансы 11:29
Туркменистан проведет в Дубае конференцию по газопроводному проекту ТАПИ Энергетика 11:28
Зариф: Выборы в Иране говорят о том, что народ страны хочет сам определять свою судьбу Политика 11:22
Президент Турции прибудет с однодневным визитом в Азербайджан Политика 11:13
В Азербайджане пройдет II международная Неделя кибербезопасности Бизнес 11:12
Минэкологии Азербайджана о территориях, где формируются сточные воды, загрязняющие Каспий Общество 11:11
Необходимо укреплять не только экономические, но и культурные связи между Азербайджаном и Казахстаном - казахстанский историк Политика 10:59
В США при стрельбе в жилом комплексе для пенсионеров погиб человек США 10:59
Все новости