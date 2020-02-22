Президент Ильхам Алиев: Наша основная задача - диверсификация торговых связей между Азербайджаном и Италией

БАКУ /Trend/ - Наша основная задача - диверсификация торговых связей между Азербайджаном и Италией.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, в ходе выступления на азербайджано-итальянский бизнес-форуме Риме.

"Я очень рад, что в рамках моего государственного визита в Италию проводится итальяно-азербайджанский бизнес-форум. Уверен, что он будет очень продуктивным, и в результате форума экономические и торговые связи между двумя странами поднимутся на новую ступень. Я уверен в этом. Есть много факторов, дающих основание говорить это. Как вам известно, сегодня последний день моего государственного визита в Италию. По приглашению Президента Маттареллы я нахожусь с государственным визитом в вашей прекрасной стране, и это является свидетельством того, что наши отношения находятся на очень высоком уровне. В 2018 году Президент Маттарелла находился с официальным визитом в Азербайджане. Могу сказать, что после того визита связям между двумя государствами был придан мощный импульс", - сказал глава государства.

По его словам, подписание вчера и сегодня более 25 документов является наглядным доказательством этого.

"Потому что подписание такого количества документов возможно только между очень близкими друг другу странами. Эти документы охватывают многие сферы. Документы, охватывающие политическую, экономическую, культурную, гуманитарную сферы, образование, энергетику, космическую промышленность, военную промышленность и другие направления, создают прекрасную базу для нашего дальнейшего сотрудничества. Среди них хочу особо отметить Совместную декларацию об усилении многомерного стратегического партнерства. Это – очень серьезный политический документ, по существу определяющий основные приоритеты нашего дальнейшего двустороннего сотрудничества", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что документ содержит очень важные положения.

"Они свидетельствуют о том, что наши связи близки даже к союзническим, так как в одной из статей там указано, что мы будем поддерживать друг друга в международных организациях с учетом наших интересов. Что касается экономической сферы, то, как сказал господин министр, Италия является первым торговым партнером Азербайджана. Но мы также должны знать, что это стало возможным в первую очередь благодаря экспорту сырой нефти из Азербайджана в Италию. Наша основная задача - диверсификация торговых связей. Считаю, что такие возможности создаст реализация проектов в ненефтегазовом секторе.Азербайджан уже много лет оснащает Италию сырой нефтью. Поставляемая из Азербайджана сырая нефть составляет 18 процентов потребления в Италии, и Азербайджан находится на первом месте", - сказал глава государства.

По его словам, в результате успешного завершения проекта ТАР Азербайджан и Италия на протяжении последующих десятилетий будут взаимодействовать в газовом секторе как очень надежные партнеры.

"Проект ТАР завершается. Его реализация составляет 92 процента, как вы знаете, это – 4-й сегмент Южного газового коридора. На сегодняшний день работы в остальных 3 сегментах полностью завершились. Уверен, что в конце нынешнего года мы отметим окончательную сдачу проекта в эксплуатацию. Вчера в ходе встречи с председателем Совета Министров господином Конте я пригласил его на торжественную официальную церемонию, которая пройдет в Азербайджане. Он принял это приглашение", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и Италия расположены в двух пунктах Южного газового коридора.

"Между нами находятся еще 5 стран. Действительно, этому уникальному инфраструктурному проекту очень трудно найти аналог и в техническом, и в финансовом отношении, и с точки зрения международного сотрудничества. Проект, соединяющий семь стран, финансируемый ведущими международными финансовыми структурами и реализуемый с участием многих передовых компаний, является олицетворением итальяно-азербайджанской дружбы. Нам удалось реализовать его только в условиях дружбы. Можно сказать, что мы уже находимся на последней стадии проекта", - сказал глава государства.

По его словам, в то же время сейчас основная задача – углублять экономическое сотрудничество после реализации ТАР.

"Вчера во время рабочего обеда я встретился с руководителями ведущих итальянских компаний. Многие из них уже много лет работают в Азербайджане, другие – хотят работать. Мы тоже хотим этого, объем подписанных контрактов, как отметил господин министр, исчисляется миллиардами евро. Уверен, что дальнейшее сотрудничество будет еще более широкомасштабным, потому что мы, как стратегические партнеры, должны поддерживать друг друга и в области торговли и бизнеса. Считаю, что можно выбрать много сфер для дальнейшего сотрудничества. По существу они нашли отражение в соглашениях, которые были подписаны вчера и будут подписаны сегодня. Хочу особо отметить транспортный сектор. Азербайджан полностью обновил транспортную инфраструктуру на своей территории. В отчете Давосского всемирного экономического форума Азербайджан занимает 34-е место в мире по транспортной инфраструктуре. По эффективности железных дорог находится на 12-м, эффективности воздушного сообщения – на 11-м месте. Азербайджан – страна, не имеющая выхода к открытым морям, превратился уже в один из международных транспортных и логистических центров", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что через территорию Азербайджана проходит транспортный коридор Восток-Запад.

"Это стало возможным после сдачи в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, реализованной по инициативе Азербайджана. В то же время через территорию Азербайджана проходит и транспортный коридор Север-Юг. Азербайджан является единственной страной-участницей обоих важных транспортных коридоров, которые по существу открыли путь к широкомасштабному международному сотрудничеству. В настоящее время мы занимаемся работой, связанной с транспортными коридорами Север-Запад и Юг-Запад. Грузы уже поставляются по этим коридорам на мировые рынки. В одном из подписанных вчера меморандумов нашел решение вопрос между Азербайджанскими железными дорогами и соответствующими структурами Италии. Мы будем закупать у Италии железнодорожную технику. Весьма перспективной отраслью является и космическая промышленность. У Азербайджана уже есть 3 спутника. Опыт, накопленный Италией в этой области, очень интересен для нас. До сих пор между двумя странами не было связей в области космической промышленности. Однако согласно подписанному вчера документу мы будем продолжать сотрудничество и в этой области", - сказал глава государства.