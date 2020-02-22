ЦИК Азербайджана аннулировал итоги голосования по одному избирательному участку 83-го Агджабеди-Физулинского округа
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с итогами парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля, было рассмотрено обращение по 83-му Агджабеди-Физулинскому избирательному округу.
Как сообщает в субботу Trend, в обращении говорилось о ряде правонарушений на избирательных участках округа.
Член ЦИК Ильхам Мамедов сообщил, что ЦИК провело расследование в связи с поступившим обращением, в ходе чего были выявлены правонарушения в девятом избирательном участке вышеназванного округа. Он предложил объявить итоги голосования на этом участке недействительными.
Предложение было принято после голосования.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
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