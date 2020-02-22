ЦИК Азербайджана аннулировал итоги голосования по одному избирательному участку 83-го Агджабеди-Физулинского округа

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с итогами парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля, было рассмотрено обращение по 83-му Агджабеди-Физулинскому избирательному округу.

Как сообщает в субботу Trend, в обращении говорилось о ряде правонарушений на избирательных участках округа.

Член ЦИК Ильхам Мамедов сообщил, что ЦИК провело расследование в связи с поступившим обращением, в ходе чего были выявлены правонарушения в девятом избирательном участке вышеназванного округа. Он предложил объявить итоги голосования на этом участке недействительными.

Предложение было принято после голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)