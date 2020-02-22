ЦИК Азербайджана оставил в силе решение окружной избирательной комиссии по 66-му Билясуварскому избирательному округу

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с итогами парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля, было рассмотрено обращение кандидата с 66-го Билясуварского избирательного округа Лятифы Алиевой.

Как сообщает Trend, об этом сообщил член ЦИК Тофик Гасанов.

По его словам, в обращении говорилось о ряде правонарушений на избирательных участках округа: "В связи с обращением было проведено расследование и с заявителем была установлена связь. Группа экспертов тщательно рассмотрела жалобу. Отснятый материал в социальных сетях был просмотрен и нарушений выявлено не было. Поэтому обращение должно считаться необоснованным."

В связи с этим он предложил оставить решение окружной избирательной комиссии (ОИК) в силе. Предложение было принято большинством голосов.

(Автор: Эльчин Мехтиев)