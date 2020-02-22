Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Ватикане с Папой Франциском (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 22 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились в Ватикане с главой Католической церкви Папой Франциском.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Поприветствовав Президента Азербайджана Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву, Папа Римский напомнил об их визите в Ватикан и своем визите в Азербайджан в 2016 году, отметив, что остался доволен этим визитом.

Подчеркнув, что в Азербайджане господствует общественно-политическая стабильность, народ живет в достатке, Папа Франциск коснулся толерантных отношений между религиозными общинами в нашей стране. Он констатировал, что сегодня, когда во многих местах мира нарастают напряженность и конфликты, когда некоторые круги, используя религиозный фактор, пытаются еще больше распространить неприязнь и вражду, Азербайджан представляет собой образец истинной толерантности.

Папа Римский отметил ремонтно-реставрационные работы, осуществленные Фондом Гейдара Алиева в Ватикане, выразил признательность правительству Азербайджана, в частности, президенту Фонда Мехрибан Алиевой. Он подчеркнул, что Ватикан никогда не забудет восстановительные работы, проведенные здесь Фондом Гейдара Алиева. Ведь именно благодаря проектам Фонда Гейдара Алиева в Ватикане были восстановлены многочисленные исторические памятники, в том числе катакомбы.

Президент Ильхам Алиев сказал, что визит Папы Франциска в Азербайджан имеет важное значение для нашей страны, играющей особую роль в развитии отношений между цивилизациями и религиями в мире. Глава государства констатировал, что в этом плане в Азербайджане были организованы многие важные международные мероприятия. Наша страна стремится к установлению взаимопонимания, братства и солидарности между представителями различных религий, являясь в этом отношении примером для всего мира. Предложенный Азербайджаном образец толерантности и сосуществования является одним из основных факторов, служащих предотвращению конфликтов и столкновений в мире.

Президент Ильхам Алиев отметил, что сотрудничество на основе отношений, налаженных между Святым Престолом и Азербайджаном, будет расширяться.