Началось очередное заседание ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами
БАКУ /Trend/ - Началось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с парламентскими выборами, сообщает в воскресенье Trend.
Председатель ЦИК Мазахир Панахов объявил заседание открытым.
На заседании рассматриваются обращения в связи с проведенными парламентскими выборами.
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