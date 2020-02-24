Избран председатель Верховного меджлиса Нахчыванской АР

БАКУ/Trend/ - Прошла первая сессия Верховного меджлиса Нахчыванской АР шестого созыва, сообщает в понедельник Trend.

На заседании были рассмотрены организационные вопросы.

На повестке сессии были вопросы по избранию председателя, заместителей председателя, председателей и заместителей председателей комитетов и членов Верховного меджлиса.

На сессии Васиф Талыбов был переизбран председателем Верховного меджлиса Нахчыванской АР.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)