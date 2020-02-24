Избран председатель Верховного меджлиса Нахчыванской АР
БАКУ/Trend/ - Прошла первая сессия Верховного меджлиса Нахчыванской АР шестого созыва, сообщает в понедельник Trend.
На заседании были рассмотрены организационные вопросы.
На повестке сессии были вопросы по избранию председателя, заместителей председателя, председателей и заместителей председателей комитетов и членов Верховного меджлиса.
На сессии Васиф Талыбов был переизбран председателем Верховного меджлиса Нахчыванской АР.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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