ЦИК Азербайджана аннулировал результаты голосования на двух избирательных участках

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было рассмотрено обращение по 125-му Зангилан-Губадлинскому округу в связи с парламентскими выборами, проведенными 9 февраля, сообщает в понедельник Trend.

Кандидат в депутаты от этого округа Анар Асадли обратился в ЦИК, сообщив, что в день выборов там были допущены правонарушения.

Член ЦИК Рамиз Ибрагимов отметил, что обращение было рассмотрено комиссией, и появились правовые основания для аннулирования результатов голосования на 48-м и 50-м избирательных участках этого округа. Ибрагимов предложил отменить результаты голосования на этих участках. После голосования предложение было принято.

Отметим, что ранее на основании жалобы кандидата от этого округа Фаига Керимова были аннулированы результаты голосования на участках №№ 1, 10, 13, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 55, 59.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)