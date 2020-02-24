Испортившие бюллетени участковые избирательные комиссии должны быть наказаны - Мазахир Панахов
БАКУ/Trend/ - Участковые избирательные комиссии, приведшие бюллетени в негодность, должны быть наказаны. В их отношении должны быть приняты самые суровые меры.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.
Он сообщил, что видеозаписи, распространенные в социальных сетях, тщательно расследуются. Если фиксируются нарушения, то в связи с этим принимаются соответствующие меры.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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