Комиссии двух избирательных участков взяты под контроль - Мазахир Панахов

БАКУ /Trend/ - В отношении комиссий 9-го и 25-го избирательных участков 68-го Джалилабадского сельского округа будут приняты меры.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По словам Панахова, комиссии обоих участков взяты под контроль.

"В их отношении будут приняты серьезные меры. На каждое нарушение последует адекватная реакция. Обращения, поступившие в ЦИК в связи с этими участками, серьезно расследуются", - уточнил Панахов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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