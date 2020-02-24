ЦИК Азербайджана аннулировала результаты выборов еще по трем избирательным участкам

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля, было рассмотрено обращение кандидата в депутаты от 117-го Огуз-Габалинского избирательного округа.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с обращением выступила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова. По ее словам, кандидат сообщила, что в день голосования были нарушения и попросила восстановления ее нарушенных прав.

"ЦИК провела тщательное расследование, в ходе которого были изучены и видеозаписи из социальных сетей. Однако, правонарушения были выявлены только на трех избирательных участках", - уточнила Мухтарова.

С учетом вышеуказанных фактов было предложено аннулировать итоги голосования по данным участкам (№29, №30 и №43). Предложение члена ЦИК было принято большинством голосов.

(Автор: Эльчин Мехтиев)