Тюркский совет выразил почтение памяти жертв Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) с глубоким уважением чтит память жертв Ходжалинского геноцида и выражает свои соболезнования правительству и народу Азербайджана, сказал генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, передает во вторник Trend со ссылкой на заявление на сайте организации.

«В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года была совершена беспрецедентная атака на азербайджанское гражданское население города Ходжалы в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. Эта трагедия, которая стала одним из самых кровавых преступлений в истории человечества, известна как Ходжалинский геноцид, повлекший за собой уничтожение и пленение тысяч азербайджанцев», - говорится в заявлении.

Генеральный секретарь Тюркского совета напомнил, что были зверски убиты 613 мирных граждан, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей. Кроме того, 1275 безвинных людей были взяты в плен, а судьба 150 человек остается неизвестной. Мирные жители были застрелены с близкого расстояния, скальпированы, сожжены заживо. Дети и женщины, попавшие в плен, подвергались пыткам, жестокому обращению и унижениям, говорится в заявлении.

Амреев добавил, что Тюркский совет выражает глубокие соболезнования своим азербайджанским братьям и сестрам в связи с этими трагическими событиями, произошедшими 28 лет назад в Ходжалы, и искренне разделяет их боль.

«Мы также поддерживаем правительство Азербайджана в его всемирной информационной кампании «Справедливость к Ходжалы!» (Justice For Khojaly)», - говорится в заявлении.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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