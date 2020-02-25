Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с контролем неформальной занятости

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об утверждении "Списка информационных систем и ресурсов, требующих интеграцию в единый электронный информационный ресурс "Контроль над неформальной деятельностью".

Согласно указу, Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с настоящим указом; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с настоящим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим указом и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы вытекающие из настоящего указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим указом и сообщить об этом Кабинету министров.